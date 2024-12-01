https://ria.ru/20241201/ukraina-1986707325.html

На западе Украины прогремели взрывы

На западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 01.12.2024

На западе Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Говорит большой Львов". РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T11:50

2024-12-01T11:50

2024-12-01T11:50

специальная военная операция на украине

в мире

ровно

украина

хмельницкая область

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Говорит большой Львов". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.31 мск, воздушная тревога объявлена в Ровенской и соседней Хмельницкой областях Украины. "В Ровно прозвучали взрывы, вероятно, работает ПВО", - говорится в Telegram-канале "Говорит большой Львов".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ровно

украина

хмельницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ровно, украина, хмельницкая область