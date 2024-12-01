https://ria.ru/20241201/ukraina-1986707325.html
На западе Украины прогремели взрывы
На западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 01.12.2024
На западе Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Говорит большой Львов". РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:50
2024-12-01T11:50
2024-12-01T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
украина
хмельницкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Говорит большой Львов". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.31 мск, воздушная тревога объявлена в Ровенской и соседней Хмельницкой областях Украины. "В Ровно прозвучали взрывы, вероятно, работает ПВО", - говорится в Telegram-канале "Говорит большой Львов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ровно
украина
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Украина, Хмельницкая область
На западе Украины прогремели взрывы
В городе Ровно на западе Украины прогремели взрывы