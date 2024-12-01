https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине

"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине - РИА Новости, 01.12.2024

"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине

Американский эксперт Уилл Шрайвер заявил в соцсети Х о глупости НАТО после удара российской армии по иностранным военным специалистам."Очевидно, что для... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:36

2024-12-01T10:36

2024-12-01T17:22

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американский эксперт Уилл Шрайвер заявил в соцсети Х о глупости НАТО после удара российской армии по иностранным военным специалистам."Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — говорится в публикации. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно американских. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.В ноябре президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html

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в мире, украина, нато, россия, сша, вооруженные силы украины