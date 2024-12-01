"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине
Военный аналитик Шрайвер заявил о глупости НАТО после удара ВС России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американский эксперт Уилл Шрайвер заявил в соцсети Х о глупости НАТО после удара российской армии по иностранным военным специалистам.
"Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — говорится в публикации.
"Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — говорится в публикации.
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно американских.
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.
В ноябре президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.
В ноябре президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения.