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"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 01.12.2024 (обновлено: 17:22 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html
"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине
"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине
Американский эксперт Уилл Шрайвер заявил в соцсети Х о глупости НАТО после удара российской армии по иностранным военным специалистам."Очевидно, что для... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:36
2024-12-01T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американский эксперт Уилл Шрайвер заявил в соцсети Х о глупости НАТО после удара российской армии по иностранным военным специалистам."Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — говорится в публикации. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно американских. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.В ноябре президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html
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в мире, украина, нато, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, США, Вооруженные силы Украины
"Открыли сезон". В США серьезно предупредили персонал НАТО на Украине

Военный аналитик Шрайвер заявил о глупости НАТО после удара ВС России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американский эксперт Уилл Шрайвер заявил в соцсети Х о глупости НАТО после удара российской армии по иностранным военным специалистам.

"Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — говорится в публикации.
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На прошлой неделе Минобороны сообщило, что ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно американских.

Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.

В ноябре президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения.
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