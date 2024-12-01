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Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 01.12.2024 (обновлено: 16:36 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986698893.html
Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 01.12.2024
Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Поляки не должны гибнуть за Украину, заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен. Его слова приводит Do РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:23
2024-12-01T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
донбасс
республика крым
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поляки не должны гибнуть за Украину, заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен. Его слова приводит Do Rzeczy. "Я не позволю, чтобы хоть один польский солдат оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым", — сказал он. Ментцен добавил, что хотел бы видеть гордую, суверенную Польшу, которая сама принимает решения, которой не нужно по каждому вопросу спрашивать разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.Президент Польши Анджей Дуда в августе заявлял, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП — около ста миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html
польша
украина
донбасс
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в мире, польша, украина, донбасс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Донбасс, Республика Крым
Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе

Политик Ментцен заявил, что поляки не будут воевать за Крым и Донбасс

© AP Photo / Czarek SokolowskiПретендент на пост президента Польши Славомир Ментцен
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поляки не должны гибнуть за Украину, заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен. Его слова приводит Do Rzeczy.

"Я не позволю, чтобы хоть один польский солдат оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым", — сказал он.
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Ментцен добавил, что хотел бы видеть гордую, суверенную Польшу, которая сама принимает решения, которой не нужно по каждому вопросу спрашивать разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.

Президент Польши Анджей Дуда в августе заявлял, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП — около ста миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов).
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