https://ria.ru/20241201/ukraina-1986698893.html

Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе

Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 01.12.2024

Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе

Поляки не должны гибнуть за Украину, заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен. Его слова приводит Do РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:23

2024-12-01T09:23

2024-12-01T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

донбасс

республика крым

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поляки не должны гибнуть за Украину, заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен. Его слова приводит Do Rzeczy. "Я не позволю, чтобы хоть один польский солдат оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым", — сказал он. Ментцен добавил, что хотел бы видеть гордую, суверенную Польшу, которая сама принимает решения, которой не нужно по каждому вопросу спрашивать разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.Президент Польши Анджей Дуда в августе заявлял, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП — около ста миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

польша

украина

донбасс

республика крым

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в мире, польша, украина, донбасс, республика крым