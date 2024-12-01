Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Политик Ментцен заявил, что поляки не будут воевать за Крым и Донбасс
© AP Photo / Czarek SokolowskiПретендент на пост президента Польши Славомир Ментцен
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поляки не должны гибнуть за Украину, заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен. Его слова приводит Do Rzeczy.
"Я не позволю, чтобы хоть один польский солдат оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым", — сказал он.
"Я не позволю, чтобы хоть один польский солдат оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым", — сказал он.
Ментцен добавил, что хотел бы видеть гордую, суверенную Польшу, которая сама принимает решения, которой не нужно по каждому вопросу спрашивать разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.
Президент Польши Анджей Дуда в августе заявлял, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП — около ста миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов).
Президент Польши Анджей Дуда в августе заявлял, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП — около ста миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов).