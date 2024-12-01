https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html

На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине

На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине - РИА Новости, 01.12.2024

На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине

Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным", — говорится в публикации. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:06

2024-12-01T09:06

2024-12-01T10:48

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обратился в социальной сети Х к избранному президенту США Дональду Трампу из-за плана его специального представителя на Украине Кита Келлога. "Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным", — говорится в публикации. Профессор добавил, что НАТО необходимо полностью отказаться от политики открытых дверей и признать новые территории России.В статье для аналитического центра America First Policy Institute Келлог писал, что выступает за идею прекращения огня и заморозку линий фронта в обмен на частичное снятие санкций с России и полное снятие в случае заключения мирной сделки, "устраивающей Киев". Кроме того, по его мнению, украинский конфликт мог быть предотвращен, если бы Вашингтон не делал заявлений о будущем членстве Киева в НАТО и не провоцировал тем самым Россию.В ноябре Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Келлог.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986698893.html

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

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в мире, украина, дональд трамп, кит келлог, россия, сша, нато