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На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине
На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине - РИА Новости, 01.12.2024
На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине
Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным", — говорится в публикации. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:06
2024-12-01T09:06
2024-12-01T10:48
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обратился в социальной сети Х к избранному президенту США Дональду Трампу из-за плана его специального представителя на Украине Кита Келлога. "Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным", — говорится в публикации. Профессор добавил, что НАТО необходимо полностью отказаться от политики открытых дверей и признать новые территории России.В статье для аналитического центра America First Policy Institute Келлог писал, что выступает за идею прекращения огня и заморозку линий фронта в обмен на частичное снятие санкций с России и полное снятие в случае заключения мирной сделки, "устраивающей Киев". Кроме того, по его мнению, украинский конфликт мог быть предотвращен, если бы Вашингтон не делал заявлений о будущем членстве Киева в НАТО и не провоцировал тем самым Россию.В ноябре Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Келлог.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Кит Келлог, Россия, США, НАТО
На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине
Профессор Малинен предупредил Трампа о нереалистичности плана Келлога по Украине