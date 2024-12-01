На Западе назвали три шага для прекращения украинского конфликта
Политолог Ливен предложил три шага для урегулирования конфликта на Украине
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Британский политолог Анатоль Ливен предложил три ключевых шага, которые нужно положить в основу мирного урегулирования конфликта на Украине, свою позицию он изложил в статье на портале UnHerd.
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"Вопрос гарантий Украине, вероятно, является самым сложным из всех, которые придется решать в ходе мирных переговоров <…> Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения", — написал Ливен.
В первую очередь, по его мнению, необходимо запретить применение ракет большой дальности по территории России, но при этом оказать Украине максимальную помощь в укреплении оборонительных линий и снабдить дополнительным вооружением.
Во-вторых, считает политолог, следует отменить некоторые западные санкции в отношении России – с оговоркой, что в случае возобновления конфликта они снова вступят в силу. К таким ограничениям политолог причислил запрет на импорт российского газа, который сильно ударил по Германии, и исключение России из банковской системы SWIFT.
Третьим шагом Ливен назвал официальную ратификацию мирного соглашения странами БРИКС и ООН, также имеющих сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.
В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Во-вторых, считает политолог, следует отменить некоторые западные санкции в отношении России – с оговоркой, что в случае возобновления конфликта они снова вступят в силу. К таким ограничениям политолог причислил запрет на импорт российского газа, который сильно ударил по Германии, и исключение России из банковской системы SWIFT.
Третьим шагом Ливен назвал официальную ратификацию мирного соглашения странами БРИКС и ООН, также имеющих сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.
В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
В России также неоднократно заявляли, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.
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