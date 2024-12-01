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На Западе назвали три шага для прекращения украинского конфликта - РИА Новости, 01.12.2024
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05:46 01.12.2024 (обновлено: 05:54 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986686721.html
На Западе назвали три шага для прекращения украинского конфликта
На Западе назвали три шага для прекращения украинского конфликта - РИА Новости, 01.12.2024
На Западе назвали три шага для прекращения украинского конфликта
Британский политолог Анатоль Ливен предложил три ключевых шага, которые нужно положить в основу мирного урегулирования конфликта на Украине, свою позицию он... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T05:46
2024-12-01T05:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
нато
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Британский политолог Анатоль Ливен предложил три ключевых шага, которые нужно положить в основу мирного урегулирования конфликта на Украине, свою позицию он изложил в статье на портале UnHerd."Вопрос гарантий Украине, вероятно, является самым сложным из всех, которые придется решать в ходе мирных переговоров &lt;…&gt; Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения", — написал Ливен.В первую очередь, по его мнению, необходимо запретить применение ракет большой дальности по территории России, но при этом оказать Украине максимальную помощь в укреплении оборонительных линий и снабдить дополнительным вооружением.Во-вторых, считает политолог, следует отменить некоторые западные санкции в отношении России – с оговоркой, что в случае возобновления конфликта они снова вступят в силу. К таким ограничениям политолог причислил запрет на импорт российского газа, который сильно ударил по Германии, и исключение России из банковской системы SWIFT.Третьим шагом Ливен назвал официальную ратификацию мирного соглашения странами БРИКС и ООН, также имеющих сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.В России также неоднократно заявляли, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html
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россия, украина, киев, владимир путин, нато, брикс, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, ООН, В мире
На Западе назвали три шага для прекращения украинского конфликта

Политолог Ливен предложил три шага для урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Британский политолог Анатоль Ливен предложил три ключевых шага, которые нужно положить в основу мирного урегулирования конфликта на Украине, свою позицию он изложил в статье на портале UnHerd.
«
"Вопрос гарантий Украине, вероятно, является самым сложным из всех, которые придется решать в ходе мирных переговоров <…> Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения", — написал Ливен.
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В первую очередь, по его мнению, необходимо запретить применение ракет большой дальности по территории России, но при этом оказать Украине максимальную помощь в укреплении оборонительных линий и снабдить дополнительным вооружением.

Во-вторых, считает политолог, следует отменить некоторые западные санкции в отношении России – с оговоркой, что в случае возобновления конфликта они снова вступят в силу. К таким ограничениям политолог причислил запрет на импорт российского газа, который сильно ударил по Германии, и исключение России из банковской системы SWIFT.

Третьим шагом Ливен назвал официальную ратификацию мирного соглашения странами БРИКС и ООН, также имеющих сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.

В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
В России также неоднократно заявляли, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.
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