Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 01.12.2024 (обновлено: 06:56 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ugolovnoe_delo-1986688511.html
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 01.12.2024
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта
Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:39
2024-12-01T06:56
москва
bmw ag
renault s.a
volkswagen group
bmw 1
volkswagen touareg
renault clio
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей. "Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства. Тогда, по словам собеседника, Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ. Как выяснило ранее РИА Новости, в 2012 году Семенов задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. У Семенова тогда в собственности была квартира 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра. В автопарке было три автомобиля: у Семенова - BMW 730i, а у супруги - Volkswagen Touareg и Renault Logan. Помимо этого, у бывшего чиновника в собственности автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2019 году бывший чиновник заработал более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в декларации он указал квартиру на 136 "квадратов". Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html
https://ria.ru/20241128/vzyatki-1986259285.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, bmw ag, renault s.a, volkswagen group, bmw 1, volkswagen touareg, renault clio, происшествия
Москва, BMW AG, Renault S.A, Volkswagen Group, BMW 1, Volkswagen Touareg, Renault Clio, Происшествия
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта

Дело против экс-замминистра транспорта возбудили из-за событий 2012 года

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей.
Алексей Вершинин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Депутата Госсовета Удмуртии отправили под домашний арест за взятки
29 ноября, 17:09
"Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства.
Тогда, по словам собеседника, Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ.
Как выяснило ранее РИА Новости, в 2012 году Семенов задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. У Семенова тогда в собственности была квартира 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра. В автопарке было три автомобиля: у Семенова - BMW 730i, а у супруги - Volkswagen Touareg и Renault Logan. Помимо этого, у бывшего чиновника в собственности автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2019 году бывший чиновник заработал более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в декларации он указал квартиру на 136 "квадратов".
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
Дмитрий Куракин доставлен в суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках
28 ноября, 16:40
 
МоскваBMW AGRenault S.AVolkswagen GroupBMW 1Volkswagen TouaregRenault ClioПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала