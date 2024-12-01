https://ria.ru/20241201/ugolovnoe_delo-1986688511.html
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 01.12.2024
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта
Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:39
2024-12-01T06:39
2024-12-01T06:56
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей. "Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства. Тогда, по словам собеседника, Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ. Как выяснило ранее РИА Новости, в 2012 году Семенов задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. У Семенова тогда в собственности была квартира 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра. В автопарке было три автомобиля: у Семенова - BMW 730i, а у супруги - Volkswagen Touareg и Renault Logan. Помимо этого, у бывшего чиновника в собственности автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2019 году бывший чиновник заработал более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в декларации он указал квартиру на 136 "квадратов". Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html
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москва, bmw ag, renault s.a, volkswagen group, bmw 1, volkswagen touareg, renault clio, происшествия
Москва, BMW AG, Renault S.A, Volkswagen Group, BMW 1, Volkswagen Touareg, Renault Clio, Происшествия
Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта
Дело против экс-замминистра транспорта возбудили из-за событий 2012 года
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей.
"Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства.
Тогда, по словам собеседника, Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ.
Как выяснило ранее РИА Новости, в 2012 году Семенов задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. У Семенова тогда в собственности была квартира 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра. В автопарке было три автомобиля: у Семенова - BMW 730i, а у супруги - Volkswagen Touareg и Renault Logan. Помимо этого, у бывшего чиновника в собственности автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2019 году бывший чиновник заработал более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в декларации он указал квартиру на 136 "квадратов".
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.