https://ria.ru/20241201/ugolovnoe_delo-1986688511.html

Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта

Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 01.12.2024

Раскрыты детали дела против экс-замминистра транспорта

Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T06:39

2024-12-01T06:39

2024-12-01T06:56

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей. "Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году", - сказал собеседник агентства. Тогда, по словам собеседника, Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ. Как выяснило ранее РИА Новости, в 2012 году Семенов задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга - 4,3 миллиона рублей. У Семенова тогда в собственности была квартира 136,8 квадратных метра, а у его жены - 72,6 "квадрата", в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра. В автопарке было три автомобиля: у Семенова - BMW 730i, а у супруги - Volkswagen Touareg и Renault Logan. Помимо этого, у бывшего чиновника в собственности автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2019 году бывший чиновник заработал более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в декларации он указал квартиру на 136 "квадратов". Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.

https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html

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