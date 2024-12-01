https://ria.ru/20241201/udar-1986727401.html
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву - РИА Новости, 01.12.2024
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло ракетный обстрел жизненно важной цели в Тель-Авиве и поразило... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:15
2024-12-01T15:15
2024-12-01T15:34
в мире
тель-авив
йемен
ансар алла
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло ракетный обстрел жизненно важной цели в Тель-Авиве и поразило её, сообщил в воскресенье военный представитель хуситов Яхья Сариа."Управление операциями поразило жизненно важную цель в оккупированной Яффе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"", - отметил он.Он пригрозил, что йеменские силы "удвоят операции ракетами и беспилотниками в поддержку палестинских сектора Газа и Западного берега".
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
тель-авив
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, йемен, ансар алла, израиль
В мире, Тель-Авив, Йемен, Ансар Алла, Израиль
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Хуситы заявили об ударе ракетой по Тель-Авиву и поражении важной цели