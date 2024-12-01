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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву - РИА Новости, 01.12.2024
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15:15 01.12.2024 (обновлено: 15:34 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/udar-1986727401.html
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву - РИА Новости, 01.12.2024
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло ракетный обстрел жизненно важной цели в Тель-Авиве и поразило... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:15
2024-12-01T15:34
в мире
тель-авив
йемен
ансар алла
израиль
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ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло ракетный обстрел жизненно важной цели в Тель-Авиве и поразило её, сообщил в воскресенье военный представитель хуситов Яхья Сариа."Управление операциями поразило жизненно важную цель в оккупированной Яффе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"", - отметил он.Он пригрозил, что йеменские силы "удвоят операции ракетами и беспилотниками в поддержку палестинских сектора Газа и Западного берега".
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, тель-авив, йемен, ансар алла, израиль
В мире, Тель-Авив, Йемен, Ансар Алла, Израиль
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Хуситы заявили об ударе ракетой по Тель-Авиву и поражении важной цели

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло ракетный обстрел жизненно важной цели в Тель-Авиве и поразило её, сообщил в воскресенье военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Управление операциями поразило жизненно важную цель в оккупированной Яффе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"", - отметил он.
Он пригрозил, что йеменские силы "удвоят операции ракетами и беспилотниками в поддержку палестинских сектора Газа и Западного берега".
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
 
В миреТель-АвивЙеменАнсар АллаИзраиль
 
 
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