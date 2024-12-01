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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву - РИА Новости, 01.12.2024

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло ракетный обстрел жизненно важной цели в Тель-Авиве и поразило... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:15

2024-12-01T15:15

2024-12-01T15:34

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ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло ракетный обстрел жизненно важной цели в Тель-Авиве и поразило её, сообщил в воскресенье военный представитель хуситов Яхья Сариа."Управление операциями поразило жизненно важную цель в оккупированной Яффе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"", - отметил он.Он пригрозил, что йеменские силы "удвоят операции ракетами и беспилотниками в поддержку палестинских сектора Газа и Западного берега".

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, тель-авив, йемен, ансар алла, израиль