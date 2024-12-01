https://ria.ru/20241201/ubiytsa-1986513972.html

Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников"

Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников" - РИА Новости, 01.12.2024

Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников"

Отсидел три срока, был приговорен к смертной казни и ни разу не признал вину — в декабре, предположительно, из тюрьмы выпустят Анвара Масалимова. О том, как... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:02

россия

уфа

комсомольск

томский областной суд

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Дина Горина. Отсидел три срока, был приговорен к смертной казни и ни разу не признал вину — в декабре, предположительно, из тюрьмы выпустят Анвара Масалимова. О том, как убийце удавалось обойти закон, — в материале РИА Новости."Ничего не помню"Первое преступление он совершил в 25 лет. К тому времени уже отслужил в армии, женился на уфимке Земфире, у супругов родился сын Руслан. Профильного образования Анвар не получил, из-за чего много лет был разнорабочим.В конце 1970-х его взяли монтажником на предприятие "Восток Нефтепровод Монтаж". Часто выезжал в служебные командировки, одна из которых стала роковой.В 1980 году Анвара отправили в город Чайковский Пермского края. По вечерам он часто выпивал с коллегами. Однажды застолье закончилось поножовщиной. По данным следствия, Масалимов поругался с собутыльником и несколько раз пырнул его ножом. Уфимца сразу задержали, но вину он не признал. На суде утверждал, что, изрядно напившись, лег спать и ничего больше не помнит. О смерти товарища же узнал только утром.Суд ему не поверил и приговорил к 15 годам заключения. Однако до конца срока Масалимов не досидел. В 1991-м, когда до освобождения оставалось еще четыре года, его перевели в колонию-поселение в Томской области в поселке Комсомольск, а после выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение)."Понял, что сделал"Возвращаться в Уфу было уже не к кому. Жена подала на развод, сын вырос и не знал отца. Бывший сиделец решил не уезжать из Комсомольска. Устроился грузчиком и снял комнату в частном доме у пенсионера Виктора Гаврилова (имя изменено).Спокойная жизнь продолжалась полгода. В августе 1991-го все, что случилось с Масалимовым 11 лет назад, повторилось вновь.Вдвоем с Гавриловым они выпивали и повздорили. Во время ссоры Масалимов задушил пенсионера. А когда понял, что сделал, решил избавиться от тела и бросил его в печь.Скрыть убийство почти получилось. Всем, кто спрашивал про Гаврилова, преступник объяснял, что тот уехал на заработки. Однако соседи не поверили и вскоре обнаружили останки пенсионера. Масалимова арестовали.По словам убийцы, с пенсионером поругался потому, что тот бросил в печку фотографии его жены и сына. Однако вину признал лишь частично. "Я ударил его в лицо, он упал, разбив голову о косяк печки", — говорил Анвар на суде.Масалимов убеждал суд, что пытался помочь Гаврилову. Но его слова опровергли судмедэксперты — они обнаружили у жертвы перелом подъязычной кости, что лишь подтверждало: смерть наступила от удушья, а не от удара.Просил о помилованииПриговор Масалимову вынесли только через год и два месяца. Томский областной суд 29 октября 1992-го признал его "особо опасным рецидивистом" и по статье 102 пункт "и" УК приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни.Расстрела он ждал шесть лет. Однако надежды на смягчение приговора не терял — обжаловал решение суда, писал прошение о помиловании на имя президента Бориса Ельцина. И добился своего.С 1996 года Россия готовилась войти в Совет Европы. Одним из условий для страны-претендента было отсутствие смертной казни.Глава государства издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы", а спустя год, в апреле 1997-го, подписал дополнение к "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" — Протокол № 6 "Об отмене смертной казни", тем самым подарив преступникам надежду.Все прошения о помиловании приговоренных к смертной казни стали рассматривать в срочном порядке. Часть отклонили, а остальным изменили расстрел на пожизненное заключение. Среди тех, кому повезло, оказался и Масалимов. В 1998 году его этапировали в исправительную колонию "Вологодский пятак".Требовал освобожденияТам он должен был провести остаток жизни, но не смирился и продолжил писать жалобы с прошениями смягчить приговор. Настойчивость, а также послабления в уголовном законодательстве сыграли ему на руку.В 2003 году из статьи 105 УК исключили понятие "опасный рецидивист", которое в случае Масалимова было отягчающим обстоятельством. Это стало одной из причин для пересмотра дела.В 2008-м Белозерский районный суд Вологодской области переквалифицировал преступление на убийство без отягчающих обстоятельств, а также счел недоказанным факт его алкогольного опьянения в момент убийства. По новой статье максимальным сроком лишения свободы были десять лет, которые уфимец уже отсидел. Однако пожизненное наказание ему не отменили.В 2012 году его перевели в исправительную колонию № 18, известную как "Полярная сова". Оттуда Масалимов подал очередную кассационную жалобу, требуя пересмотра дела и освобождения. А 14 июня 2016-го его жалобу удовлетворили."Президиум Вологодского областного суда признал: смягчить наказание можно. Он освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного", — объяснила представитель суда Лариса Новолодская."Отказался наотрез"Преступник вышел на свободу 22 июня 2016 года и стал одним из немногих, кому удалось не только избежать смертной казни, но и освободиться из заключения. По сообщениям ФСИН, к 2018-му насчитывалось всего шесть случаев пересмотров приговоров после гуманизации уголовных наказаний.В Уфу Масалимов вернулся не сразу. Сперва поехал в Москву. Сотрудникам "Полярной совы" говорил, что после освобождения посвятит жизнь церковному служению.Об этом вспоминал и один из священников столичного храма Димитрия Ростовского в Очакове, с которым общался рецидивист. "Немолодой он уже, здоровье плохое. А так поселился бы при монастыре, вел праведную жизнь и молился за души убиенных. Пища и кров всегда бы были. Но он неожиданно для меня отказался наотрез. Сказал, что хочет нанять адвокатов, чтобы те помогли добиться от государства жилья и компенсации за то, что "пересидел", — рассказал клирик московского прихода.Добравшись до Уфы, Масалимов поселился у сестры Дамиры и сразу попытался наладить общение с сыном Русланом. Однако тот его знать не хотел.С работой у 61-летнего мужчины тоже ничего не получалось. Он прожил у родственников около года, а затем на выданные ими же деньги снял себе комнату в квартире двух алкашей. С ними постепенно вернулся к погубившей его жизнь привычке."Скромный и неконфликтный"В ноябре 2018-го на одном из застолий он повздорил с хозяином квартиры и не менее пяти раз ударил его ножом. Полицию на звуки борьбы вызвали соседи, а скорую — сам Масалимов. Пострадавшего удалось спасти.В суде соседи говорили о Масалимове как о "скромном и неконфликтном" жильце. Он, в свою очередь, вину признавать отказался. По словам рецидивиста, схватился за нож, чтобы защитить собутыльницу от свирепого мужа. Ранения же, настаивал рецидивист, нанесла именно она.Советский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 16 сентября 2019-го. Анвар пытался обжаловать приговор, однако получил отказ.Срок отбывания наказания уфимца заканчивается в декабре 2024 года. Предположительно, освободить его могут 19-го числа.

https://ria.ru/20240610/shishkanov-1951987266.html

https://ria.ru/20241005/kriminal-1976433699.html

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россия, уфа, комсомольск, томский областной суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)