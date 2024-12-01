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Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников" - РИА Новости, 01.12.2024
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08:00 01.12.2024 (обновлено: 08:02 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ubiytsa-1986513972.html
Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников"
Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников" - РИА Новости, 01.12.2024
Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников"
Отсидел три срока, был приговорен к смертной казни и ни разу не признал вину — в декабре, предположительно, из тюрьмы выпустят Анвара Масалимова. О том, как... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:00
2024-12-01T08:02
россия
уфа
комсомольск
томский областной суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Дина Горина. Отсидел три срока, был приговорен к смертной казни и ни разу не признал вину — в декабре, предположительно, из тюрьмы выпустят Анвара Масалимова. О том, как убийце удавалось обойти закон, — в материале РИА Новости."Ничего не помню"Первое преступление он совершил в 25 лет. К тому времени уже отслужил в армии, женился на уфимке Земфире, у супругов родился сын Руслан. Профильного образования Анвар не получил, из-за чего много лет был разнорабочим.В конце 1970-х его взяли монтажником на предприятие "Восток Нефтепровод Монтаж". Часто выезжал в служебные командировки, одна из которых стала роковой.В 1980 году Анвара отправили в город Чайковский Пермского края. По вечерам он часто выпивал с коллегами. Однажды застолье закончилось поножовщиной. По данным следствия, Масалимов поругался с собутыльником и несколько раз пырнул его ножом. Уфимца сразу задержали, но вину он не признал. На суде утверждал, что, изрядно напившись, лег спать и ничего больше не помнит. О смерти товарища же узнал только утром.Суд ему не поверил и приговорил к 15 годам заключения. Однако до конца срока Масалимов не досидел. В 1991-м, когда до освобождения оставалось еще четыре года, его перевели в колонию-поселение в Томской области в поселке Комсомольск, а после выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение)."Понял, что сделал"Возвращаться в Уфу было уже не к кому. Жена подала на развод, сын вырос и не знал отца. Бывший сиделец решил не уезжать из Комсомольска. Устроился грузчиком и снял комнату в частном доме у пенсионера Виктора Гаврилова (имя изменено).Спокойная жизнь продолжалась полгода. В августе 1991-го все, что случилось с Масалимовым 11 лет назад, повторилось вновь.Вдвоем с Гавриловым они выпивали и повздорили. Во время ссоры Масалимов задушил пенсионера. А когда понял, что сделал, решил избавиться от тела и бросил его в печь.Скрыть убийство почти получилось. Всем, кто спрашивал про Гаврилова, преступник объяснял, что тот уехал на заработки. Однако соседи не поверили и вскоре обнаружили останки пенсионера. Масалимова арестовали.По словам убийцы, с пенсионером поругался потому, что тот бросил в печку фотографии его жены и сына. Однако вину признал лишь частично. "Я ударил его в лицо, он упал, разбив голову о косяк печки", — говорил Анвар на суде.Масалимов убеждал суд, что пытался помочь Гаврилову. Но его слова опровергли судмедэксперты — они обнаружили у жертвы перелом подъязычной кости, что лишь подтверждало: смерть наступила от удушья, а не от удара.Просил о помилованииПриговор Масалимову вынесли только через год и два месяца. Томский областной суд 29 октября 1992-го признал его "особо опасным рецидивистом" и по статье 102 пункт "и" УК приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни.Расстрела он ждал шесть лет. Однако надежды на смягчение приговора не терял — обжаловал решение суда, писал прошение о помиловании на имя президента Бориса Ельцина. И добился своего.С 1996 года Россия готовилась войти в Совет Европы. Одним из условий для страны-претендента было отсутствие смертной казни.Глава государства издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы", а спустя год, в апреле 1997-го, подписал дополнение к "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" — Протокол № 6 "Об отмене смертной казни", тем самым подарив преступникам надежду.Все прошения о помиловании приговоренных к смертной казни стали рассматривать в срочном порядке. Часть отклонили, а остальным изменили расстрел на пожизненное заключение. Среди тех, кому повезло, оказался и Масалимов. В 1998 году его этапировали в исправительную колонию "Вологодский пятак".Требовал освобожденияТам он должен был провести остаток жизни, но не смирился и продолжил писать жалобы с прошениями смягчить приговор. Настойчивость, а также послабления в уголовном законодательстве сыграли ему на руку.В 2003 году из статьи 105 УК исключили понятие "опасный рецидивист", которое в случае Масалимова было отягчающим обстоятельством. Это стало одной из причин для пересмотра дела.В 2008-м Белозерский районный суд Вологодской области переквалифицировал преступление на убийство без отягчающих обстоятельств, а также счел недоказанным факт его алкогольного опьянения в момент убийства. По новой статье максимальным сроком лишения свободы были десять лет, которые уфимец уже отсидел. Однако пожизненное наказание ему не отменили.В 2012 году его перевели в исправительную колонию № 18, известную как "Полярная сова". Оттуда Масалимов подал очередную кассационную жалобу, требуя пересмотра дела и освобождения. А 14 июня 2016-го его жалобу удовлетворили."Президиум Вологодского областного суда признал: смягчить наказание можно. Он освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного", — объяснила представитель суда Лариса Новолодская."Отказался наотрез"Преступник вышел на свободу 22 июня 2016 года и стал одним из немногих, кому удалось не только избежать смертной казни, но и освободиться из заключения. По сообщениям ФСИН, к 2018-му насчитывалось всего шесть случаев пересмотров приговоров после гуманизации уголовных наказаний.В Уфу Масалимов вернулся не сразу. Сперва поехал в Москву. Сотрудникам "Полярной совы" говорил, что после освобождения посвятит жизнь церковному служению.Об этом вспоминал и один из священников столичного храма Димитрия Ростовского в Очакове, с которым общался рецидивист. "Немолодой он уже, здоровье плохое. А так поселился бы при монастыре, вел праведную жизнь и молился за души убиенных. Пища и кров всегда бы были. Но он неожиданно для меня отказался наотрез. Сказал, что хочет нанять адвокатов, чтобы те помогли добиться от государства жилья и компенсации за то, что "пересидел", — рассказал клирик московского прихода.Добравшись до Уфы, Масалимов поселился у сестры Дамиры и сразу попытался наладить общение с сыном Русланом. Однако тот его знать не хотел.С работой у 61-летнего мужчины тоже ничего не получалось. Он прожил у родственников около года, а затем на выданные ими же деньги снял себе комнату в квартире двух алкашей. С ними постепенно вернулся к погубившей его жизнь привычке."Скромный и неконфликтный"В ноябре 2018-го на одном из застолий он повздорил с хозяином квартиры и не менее пяти раз ударил его ножом. Полицию на звуки борьбы вызвали соседи, а скорую — сам Масалимов. Пострадавшего удалось спасти.В суде соседи говорили о Масалимове как о "скромном и неконфликтном" жильце. Он, в свою очередь, вину признавать отказался. По словам рецидивиста, схватился за нож, чтобы защитить собутыльницу от свирепого мужа. Ранения же, настаивал рецидивист, нанесла именно она.Советский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 16 сентября 2019-го. Анвар пытался обжаловать приговор, однако получил отказ.Срок отбывания наказания уфимца заканчивается в декабре 2024 года. Предположительно, освободить его могут 19-го числа.
https://ria.ru/20240610/shishkanov-1951987266.html
https://ria.ru/20241005/kriminal-1976433699.html
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россия, уфа, комсомольск, томский областной суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Уфа, Комсомольск, Томский областной суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Трижды повезло. На свободу выходит один из последних в России "смертников"

Анвар Масалимов, избежавший расстрела за убийство, выходит на свободу в декабре

© РИА Новости / Евгений БиятовПодсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Подсудимый во время судебного заседания
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Дина Горина. Отсидел три срока, был приговорен к смертной казни и ни разу не признал вину — в декабре, предположительно, из тюрьмы выпустят Анвара Масалимова. О том, как убийце удавалось обойти закон, — в материале РИА Новости.

"Ничего не помню"

Первое преступление он совершил в 25 лет. К тому времени уже отслужил в армии, женился на уфимке Земфире, у супругов родился сын Руслан. Профильного образования Анвар не получил, из-за чего много лет был разнорабочим.
В конце 1970-х его взяли монтажником на предприятие "Восток Нефтепровод Монтаж". Часто выезжал в служебные командировки, одна из которых стала роковой.
© РИА Новости / Андрей Бок | Перейти в медиабанкОкна жилого дома в Уфе
Окна жилого дома в Уфе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Андрей Бок
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Окна жилого дома в Уфе
В 1980 году Анвара отправили в город Чайковский Пермского края. По вечерам он часто выпивал с коллегами. Однажды застолье закончилось поножовщиной. По данным следствия, Масалимов поругался с собутыльником и несколько раз пырнул его ножом. Уфимца сразу задержали, но вину он не признал. На суде утверждал, что, изрядно напившись, лег спать и ничего больше не помнит. О смерти товарища же узнал только утром.
Суд ему не поверил и приговорил к 15 годам заключения. Однако до конца срока Масалимов не досидел. В 1991-м, когда до освобождения оставалось еще четыре года, его перевели в колонию-поселение в Томской области в поселке Комсомольск, а после выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение).
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"Понял, что сделал"

Возвращаться в Уфу было уже не к кому. Жена подала на развод, сын вырос и не знал отца. Бывший сиделец решил не уезжать из Комсомольска. Устроился грузчиком и снял комнату в частном доме у пенсионера Виктора Гаврилова (имя изменено).
Спокойная жизнь продолжалась полгода. В августе 1991-го все, что случилось с Масалимовым 11 лет назад, повторилось вновь.
Вдвоем с Гавриловым они выпивали и повздорили. Во время ссоры Масалимов задушил пенсионера. А когда понял, что сделал, решил избавиться от тела и бросил его в печь.
Скрыть убийство почти получилось. Всем, кто спрашивал про Гаврилова, преступник объяснял, что тот уехал на заработки. Однако соседи не поверили и вскоре обнаружили останки пенсионера. Масалимова арестовали.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рюмка водки
По словам убийцы, с пенсионером поругался потому, что тот бросил в печку фотографии его жены и сына. Однако вину признал лишь частично. "Я ударил его в лицо, он упал, разбив голову о косяк печки", — говорил Анвар на суде.
Масалимов убеждал суд, что пытался помочь Гаврилову. Но его слова опровергли судмедэксперты — они обнаружили у жертвы перелом подъязычной кости, что лишь подтверждало: смерть наступила от удушья, а не от удара.

Просил о помиловании

Приговор Масалимову вынесли только через год и два месяца. Томский областной суд 29 октября 1992-го признал его "особо опасным рецидивистом" и по статье 102 пункт "и" УК приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни.
Расстрела он ждал шесть лет. Однако надежды на смягчение приговора не терял — обжаловал решение суда, писал прошение о помиловании на имя президента Бориса Ельцина. И добился своего.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН
С 1996 года Россия готовилась войти в Совет Европы. Одним из условий для страны-претендента было отсутствие смертной казни.
Глава государства издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы", а спустя год, в апреле 1997-го, подписал дополнение к "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" — Протокол № 6 "Об отмене смертной казни", тем самым подарив преступникам надежду.
Все прошения о помиловании приговоренных к смертной казни стали рассматривать в срочном порядке. Часть отклонили, а остальным изменили расстрел на пожизненное заключение. Среди тех, кому повезло, оказался и Масалимов. В 1998 году его этапировали в исправительную колонию "Вологодский пятак".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на исправительно-трудовую колонию особого режима "Вологодский пятак"
Вид на испаравительно-трудовую колонию особого режима Вологодский пятак - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на исправительно-трудовую колонию особого режима "Вологодский пятак"

Требовал освобождения

Там он должен был провести остаток жизни, но не смирился и продолжил писать жалобы с прошениями смягчить приговор. Настойчивость, а также послабления в уголовном законодательстве сыграли ему на руку.
В 2003 году из статьи 105 УК исключили понятие "опасный рецидивист", которое в случае Масалимова было отягчающим обстоятельством. Это стало одной из причин для пересмотра дела.
В 2008-м Белозерский районный суд Вологодской области переквалифицировал преступление на убийство без отягчающих обстоятельств, а также счел недоказанным факт его алкогольного опьянения в момент убийства. По новой статье максимальным сроком лишения свободы были десять лет, которые уфимец уже отсидел. Однако пожизненное наказание ему не отменили.
© РИА Новости / Александр ТемновКамера в колонии "Полярная сова" для пожизненно заключенных
Камера в колонии Полярная сова для пожизненно заключенных - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Александр Темнов
Камера в колонии "Полярная сова" для пожизненно заключенных
В 2012 году его перевели в исправительную колонию № 18, известную как "Полярная сова". Оттуда Масалимов подал очередную кассационную жалобу, требуя пересмотра дела и освобождения. А 14 июня 2016-го его жалобу удовлетворили.
"Президиум Вологодского областного суда признал: смягчить наказание можно. Он освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного", — объяснила представитель суда Лариса Новолодская.
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"Отказался наотрез"

Преступник вышел на свободу 22 июня 2016 года и стал одним из немногих, кому удалось не только избежать смертной казни, но и освободиться из заключения. По сообщениям ФСИН, к 2018-му насчитывалось всего шесть случаев пересмотров приговоров после гуманизации уголовных наказаний.
В Уфу Масалимов вернулся не сразу. Сперва поехал в Москву. Сотрудникам "Полярной совы" говорил, что после освобождения посвятит жизнь церковному служению.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Православный крест
Об этом вспоминал и один из священников столичного храма Димитрия Ростовского в Очакове, с которым общался рецидивист. "Немолодой он уже, здоровье плохое. А так поселился бы при монастыре, вел праведную жизнь и молился за души убиенных. Пища и кров всегда бы были. Но он неожиданно для меня отказался наотрез. Сказал, что хочет нанять адвокатов, чтобы те помогли добиться от государства жилья и компенсации за то, что "пересидел", — рассказал клирик московского прихода.
Добравшись до Уфы, Масалимов поселился у сестры Дамиры и сразу попытался наладить общение с сыном Русланом. Однако тот его знать не хотел.
С работой у 61-летнего мужчины тоже ничего не получалось. Он прожил у родственников около года, а затем на выданные ими же деньги снял себе комнату в квартире двух алкашей. С ними постепенно вернулся к погубившей его жизнь привычке.

"Скромный и неконфликтный"

В ноябре 2018-го на одном из застолий он повздорил с хозяином квартиры и не менее пяти раз ударил его ножом. Полицию на звуки борьбы вызвали соседи, а скорую — сам Масалимов. Пострадавшего удалось спасти.
В суде соседи говорили о Масалимове как о "скромном и неконфликтном" жильце. Он, в свою очередь, вину признавать отказался. По словам рецидивиста, схватился за нож, чтобы защитить собутыльницу от свирепого мужа. Ранения же, настаивал рецидивист, нанесла именно она.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Советский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 16 сентября 2019-го. Анвар пытался обжаловать приговор, однако получил отказ.
Срок отбывания наказания уфимца заканчивается в декабре 2024 года. Предположительно, освободить его могут 19-го числа.
 
РоссияУфаКомсомольскТомский областной судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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