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Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН - РИА Новости, 01.12.2024
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00:27 01.12.2024 (обновлено: 08:05 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/tsern-1986675556.html
Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН
Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН - РИА Новости, 01.12.2024
Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН
Ученые из российских институтов с 1 декабря больше не имеют доступа к Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, около 90 из 500 из них... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:27
2024-12-01T08:05
россия
дубна
швейцария
михаил ковальчук
андрей фурсенко
мария захарова
объединенный институт ядерных исследований
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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Ученые из российских институтов с 1 декабря больше не имеют доступа к Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, около 90 из 500 из них решили сменить институт, чтобы продолжить там работу.Такое решение Совет организации организации принял в июне 2022 года в связи с конфликтом на Украине. В конце сентября официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с ЦЕРН, сменили институты и продолжат работать с организацией. Он добавил, что передача проектов российских институтов завершена.В ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил РИА Новости, что Запад предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет.Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку.Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее рассказал РИА Новости, что зарубежные ученые были против исключения российских коллег из проектов ЦЕРН, но вердикт выносился на уровне правительств, и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не прошло. Всего организации состоят 24 государства.Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20241130/tsern-1986599728.html
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россия, дубна, швейцария, михаил ковальчук, андрей фурсенко, мария захарова, объединенный институт ядерных исследований
Россия, Дубна, Швейцария, Михаил Ковальчук, Андрей Фурсенко, Мария Захарова, Объединенный институт ядерных исследований
Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН

ЦЕРН с 1 декабря прекратил сотрудничество с российскими учеными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Ученые из российских институтов с 1 декабря больше не имеют доступа к Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, около 90 из 500 из них решили сменить институт, чтобы продолжить там работу.
Такое решение Совет организации организации принял в июне 2022 года в связи с конфликтом на Украине. В конце сентября официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с ЦЕРН, сменили институты и продолжат работать с организацией. Он добавил, что передача проектов российских институтов завершена.
Глобус — символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН
Вчера, 07:48
В ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил РИА Новости, что Запад предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет.
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку.
Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН
Вчера, 06:25
Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее рассказал РИА Новости, что зарубежные ученые были против исключения российских коллег из проектов ЦЕРН, но вердикт выносился на уровне правительств, и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не прошло. Всего организации состоят 24 государства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН
Вчера, 06:25
 
РоссияДубнаШвейцарияМихаил КовальчукАндрей ФурсенкоМария ЗахароваОбъединенный институт ядерных исследований
 
 
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