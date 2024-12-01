https://ria.ru/20241201/tsern-1986675556.html

Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН

Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН - РИА Новости, 01.12.2024

Ученые российских институтов лишились доступа в ЦЕРН

Ученые из российских институтов с 1 декабря больше не имеют доступа к Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, около 90 из 500 из них... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T00:27

2024-12-01T00:27

2024-12-01T08:05

россия

дубна

швейцария

михаил ковальчук

андрей фурсенко

мария захарова

объединенный институт ядерных исследований

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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Ученые из российских институтов с 1 декабря больше не имеют доступа к Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, около 90 из 500 из них решили сменить институт, чтобы продолжить там работу.Такое решение Совет организации организации принял в июне 2022 года в связи с конфликтом на Украине. В конце сентября официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с ЦЕРН, сменили институты и продолжат работать с организацией. Он добавил, что передача проектов российских институтов завершена.В ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил РИА Новости, что Запад предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет.Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку.Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее рассказал РИА Новости, что зарубежные ученые были против исключения российских коллег из проектов ЦЕРН, но вердикт выносился на уровне правительств, и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не прошло. Всего организации состоят 24 государства.Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

https://ria.ru/20241130/tsern-1986599728.html

https://ria.ru/20241130/nauka-1986596868.html

https://ria.ru/20241130/nauka-1986596868.html

россия

дубна

швейцария

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россия, дубна, швейцария, михаил ковальчук, андрей фурсенко, мария захарова, объединенный институт ядерных исследований