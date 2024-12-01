https://ria.ru/20241201/trevoga-1986751777.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:01

2024-12-01T20:01

2024-12-01T20:01

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.42 (по мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Через 8 минут она прозвучала в Сумской и Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241201/kiev-1986694599.html

черниговская область

украина

харьковская область

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в мире, черниговская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф