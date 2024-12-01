https://ria.ru/20241201/trevoga-1986683111.html

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - РИА Новости, 01.12.2024

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T03:05

2024-12-01T03:05

2024-12-01T03:05

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

кировоградская область

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога объявлялась в Сумской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях. По данным ресурса, тревога в Черкасской и Днепропетровской была объявлена в 01.55 мск, в Киевской – в 02.01 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241130/kherson-1986621918.html

https://ria.ru/20241130/vzryvy-1986650765.html

украина

днепропетровская область

кировоградская область

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украина, днепропетровская область, кировоградская область