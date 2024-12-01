https://ria.ru/20241201/trevoga-1986683111.html
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - РИА Новости, 01.12.2024
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T03:05
2024-12-01T03:05
2024-12-01T03:05
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
кировоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога объявлялась в Сумской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях. По данным ресурса, тревога в Черкасской и Днепропетровской была объявлена в 01.55 мск, в Киевской – в 02.01 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241130/kherson-1986621918.html
https://ria.ru/20241130/vzryvy-1986650765.html
украина
днепропетровская область
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
В Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу