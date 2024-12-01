https://ria.ru/20241201/tramp-1986683371.html

Трамп номинировал своего советника Пателя на пост главы ФБР

Трамп номинировал своего советника Пателя на пост главы ФБР - РИА Новости, 01.12.2024

Трамп номинировал своего советника Пателя на пост главы ФБР

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T03:24

2024-12-01T03:24

2024-12-01T04:11

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований (ФБР). "Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США. Трамп отмечает, что Патель сыграл ключевую роль в борьбе с обвинениями о якобы российском следе в кампании Трампа в 2016 году.Пателю 44 года, он холост, имеет юридическое образование. Он родился в семье выходцев из Индии. Во время работы в Белом доме Патель якобы был неофициальным советником Трампа по Украине, сообщило в 2019 году издание Politico со ссылкой на источники. Патель, отрицая эти утверждения, подал на издание в суд.Кроме того, согласно информации издания Axios, Трамп якобы хотел назначить Пателя заместителем главы ЦРУ под конец своего первого срока, чтобы потом, возможно, заменить Джину Хаспел, возглавлявшую тогда ведомство. Трамп хотел, чтобы на ее месте оказался его верный сторонник, уточняло издание.

https://ria.ru/20241201/tramp-1986681478.html

https://ria.ru/20241127/tramp-1985918645.html

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в мире, сша, дональд трамп, фбр, индия, украина, джина хаспел, министерство обороны сша, politico