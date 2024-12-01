https://ria.ru/20241201/tramp-1986681478.html

Трамп номинировал своего свата Кушнера на должность посла США во Франции

Трамп номинировал своего свата Кушнера на должность посла США во Франции - РИА Новости, 01.12.2024

Трамп номинировал своего свата Кушнера на должность посла США во Франции

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил о номинации Чарльза Кушнера, который приходится отцом мужа его дочери Иванки Трамп, послом США во Франции. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T02:26

2024-12-01T02:26

2024-12-01T02:26

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил о номинации Чарльза Кушнера, который приходится отцом мужа его дочери Иванки Трамп, послом США во Франции. "Я рад выдвинуть Чарльза Кушнера из Нью-Джерси на должность посла США во Франции. Он выдающийся бизнес-лидер, филантроп и посредник, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы. Чарли является основателем и председателем Kushner Companies, одной из крупнейших и самых успешных частных компаний по недвижимости в стране. Он был признан предпринимателем года в Нью-Джерси компанией Ernst & Young, назначен в Совет США по памяти жертв Холокоста", - заявил Трамп в соцсети Truth Social. Старший сын Чарльза Джаред был старшим советником администрации Трампа в его первый президентский срок, как и его жена и дочь. По сообщениям прессы, оба в политику возвращаться не собираются и в предвыборной кампании Трампа в 2024 году они не принимали участие. Вместе с тем CNN со ссылкой на анонимных соратников Трампа ранее сообщал, что Джаред может сыграть ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке в качестве внешнего советника. По данным телеканала, Джаред обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома. Младший сын Чарльза Джошуа занимается инвестициями, состоит в браке с супермоделью Карли Клосс. Совокупное состояние семьи Кушнер оценивается в несколько миллиардов долларов. Родители Чарльза Кушнера - евреи, происходящие из белорусского города Новогрудок и пережившие Холокост. У него есть брат Мюррей, с которым они ранее занимались управлением объектов недвижимости, которые достались им по наследству, но в 2000 году у них произошел конфликт и бизнес был поделен на разные компании. Кушнеру - 70 лет. В 2005 году его приговорили к двум годам тюрьмы за неуплату налогов. Он списывал пожертвования кандидатам Демократической партии как деловые расходы. Обвинение строилось в том числе на показаниях его сестры Эстер, которая в конфликте между Чарльзом и Мюрреем заняла сторону последнего. В отместку Чарльз нанял проститутку, которая соблазнила мужа его сестры. Для организации видеосъемки измены был привлечен частный детектив, запись впоследствии была направлена его сестре, следует из заключения Минюста США. Трамп под конец первого срока помиловал Кушнера за прошлые преступления.

https://ria.ru/20241127/tramp-1986104664.html

https://ria.ru/20241123/tramp-1985304354.html

https://ria.ru/20241120/tramp-1984900064.html

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в мире, сша, франция, нью-джерси, дональд трамп, ernst & young