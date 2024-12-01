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В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента - РИА Новости, 01.12.2024
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21:57 01.12.2024 (обновлено: 22:26 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/tbilisi-1986764029.html
В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента
В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента - РИА Новости, 01.12.2024
В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента
В Тбилиси спецназ применил водометы против митингующих на боковой улице у парламента республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:57
2024-12-01T22:26
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил водометы против митингующих на боковой улице у парламента республики, передает корреспондент РИА Новости. Стычек между силовиками и протестующими, по данным на 22:40 (21:40 мск), не было. Митинг у высшего законодательного органа начался в воскресенье вечером. Его участники били по металлическому ограждению, забрасывали здание петардами, целясь в окна. Позднее бойцы спецназа поднялись на внешнюю стену и начали оттеснять манифестантов с помощью водометов.Что происходит в ГрузииВ Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986738526.html
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Спецназ использует водомет у бокового входа в парламент Грузии
Спецназ начал использовать водомет у бокового входа в парламент Грузии.
2024-12-01T21:57
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Петарды и фейерверки: беспорядки у здания парламента Грузии
Протестующие активно забрасывают спецназ петардами и стреляют в них фейерверками.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе
В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента

В Тбилиси спецназ применил водометы по митингующим на боковой улице у парламента

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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил водометы против митингующих на боковой улице у парламента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Стычек между силовиками и протестующими, по данным на 22:40 (21:40 мск), не было.
Митинг у высшего законодательного органа начался в воскресенье вечером. Его участники били по металлическому ограждению, забрасывали здание петардами, целясь в окна. Позднее бойцы спецназа поднялись на внешнюю стену и начали оттеснять манифестантов с помощью водометов.

Что происходит в Грузии

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.

Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.

Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024Саломе ЗурабишвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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