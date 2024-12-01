https://ria.ru/20241201/tbilisi-1986764029.html

В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента

В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента - РИА Новости, 01.12.2024

В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих от парламента

В Тбилиси спецназ применил водометы против митингующих на боковой улице у парламента республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:57

2024-12-01T21:57

2024-12-01T22:26

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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил водометы против митингующих на боковой улице у парламента республики, передает корреспондент РИА Новости. Стычек между силовиками и протестующими, по данным на 22:40 (21:40 мск), не было. Митинг у высшего законодательного органа начался в воскресенье вечером. Его участники били по металлическому ограждению, забрасывали здание петардами, целясь в окна. Позднее бойцы спецназа поднялись на внешнюю стену и начали оттеснять манифестантов с помощью водометов.Что происходит в ГрузииВ Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986738526.html

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Спецназ использует водомет у бокового входа в парламент Грузии Спецназ начал использовать водомет у бокового входа в парламент Грузии. 2024-12-01T21:57 true PT0M21S

Петарды и фейерверки: беспорядки у здания парламента Грузии Протестующие активно забрасывают спецназ петардами и стреляют в них фейерверками. 2024-12-01T21:57 true PT0M45S

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе