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Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024
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06:06 01.12.2024 (обновлено: 08:26 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/tbilisi-1986687706.html
Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси
Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024
Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси
Грузинский спецназ снова разгоняет митинг оппозиции, идущий с субботы в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:06
2024-12-01T08:26
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ снова разгоняет митинг оппозиции, идущий с субботы в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Для разгона используются водометы и, предположительно, слезоточивый газ. Сторонников оппозиции вытеснили с части проспекта Руставели, которую они занимали всю ночь.По состоянию на 06.00 (05.00 мск), толпа митингующих на проспекте Руставели растянулась на несколько сотен метров. Часть группы построила баррикады и всю ночь запускала пиротехнику в сотрудников спецназа, выстроившихся неподалеку. Также протестующие распивали спиртные напитки и занимались вандализмом, в том числе рисуя граффити антиправительственного и антироссийского характера.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Акции протеста идут в Грузии с четверга после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986680148.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Обстановка в центре Тбилиси: грузинские силовики продолжают разгонять митинг оппозиции
Грузинские силовики снова начали разгон митинга оппозиции в центре Тбилиси, протестующие отвечают пиротехникой, передаёт корреспондент РИА Новости.
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тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси

Полиция вновь начала разгон митинга оппозиции, идущего с субботы в Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ снова разгоняет митинг оппозиции, идущий с субботы в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Для разгона используются водометы и, предположительно, слезоточивый газ. Сторонников оппозиции вытеснили с части проспекта Руставели, которую они занимали всю ночь.
По состоянию на 06.00 (05.00 мск), толпа митингующих на проспекте Руставели растянулась на несколько сотен метров. Часть группы построила баррикады и всю ночь запускала пиротехнику в сотрудников спецназа, выстроившихся неподалеку. Также протестующие распивали спиртные напитки и занимались вандализмом, в том числе рисуя граффити антиправительственного и антироссийского характера.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Акции протеста идут в Грузии с четверга после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
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Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
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ТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024В миреГрузияИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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