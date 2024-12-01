https://ria.ru/20241201/tbilisi-1986687706.html

Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси

Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024

Полиция вновь начала разгонять протестующих в Тбилиси

Грузинский спецназ снова разгоняет митинг оппозиции, идущий с субботы в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T06:06

2024-12-01T06:06

2024-12-01T08:26

тбилиси

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ снова разгоняет митинг оппозиции, идущий с субботы в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Для разгона используются водометы и, предположительно, слезоточивый газ. Сторонников оппозиции вытеснили с части проспекта Руставели, которую они занимали всю ночь.По состоянию на 06.00 (05.00 мск), толпа митингующих на проспекте Руставели растянулась на несколько сотен метров. Часть группы построила баррикады и всю ночь запускала пиротехнику в сотрудников спецназа, выстроившихся неподалеку. Также протестующие распивали спиртные напитки и занимались вандализмом, в том числе рисуя граффити антиправительственного и антироссийского характера.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Акции протеста идут в Грузии с четверга после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986680148.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986667078.html

https://ria.ru/20241130/posol-1986666914.html

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Обстановка в центре Тбилиси: грузинские силовики продолжают разгонять митинг оппозиции Грузинские силовики снова начали разгон митинга оппозиции в центре Тбилиси, протестующие отвечают пиротехникой, передаёт корреспондент РИА Новости. 2024-12-01T06:06 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024