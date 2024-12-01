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Тарифы на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров проиндексировали - РИА Новости, 01.12.2024
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00:18 01.12.2024 (обновлено: 01:06 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/tarify-1986674925.html
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров проиндексировали
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров проиндексировали - РИА Новости, 01.12.2024
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров проиндексировали
Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2024 года, следует из распоряжении кабмина. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:18
2024-12-01T01:06
россия
ржд
федеральная пассажирская компания
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2024 года, следует из распоряжении кабмина. Тарифы для грузов Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и решения закрепляются соответствующим документом ФАС. В частности, тарифы на грузоперевозки по железной дороге с декабря увеличены на 13,8%. Ранее в материалах Минэкономразвития указывалось, что в эту цифру "зашиты" надбавки на капремонт инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности и для компенсации расходов из-за корректировки налогового законодательства. Согласно документу кабмина, это 7%, 1% и 1,5% соответственно. Отменены на постоянной основе скидки на перевозку каменного угля. Речь идет о понижающих коэффициентах 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт. Их действие было изначально приостановлено с 1 июня 2022 года, и затем это решение было продлено до конца 2024 года. Сама компания РЖД с 2013 года имеет право в определенных случаях вводить повышающие и понижающие коэффициенты к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%, надбавка обнулена. РЖД еще в октябре сообщили о продлении на 2025 год целого ряда скидок к тарифам на перевозку грузов для привлечения дополнительных объемов. Тарифы для пассажиров Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) в России определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе, "люкс" и др.) устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. Крупнейшим перевозчиком пассажиров в поездах дальнего следования в России является "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочка" РЖД), но есть еще ряд частных операторов. Согласно решению кабмина и регулятора, тарифы в плацкарте и общих вагонах с декабря 2024 года выросли на 11,6%. "В вагонах купе, СВ и Люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы устанавливает АО "ФПК", однако уровень индексации соответствует регулируемому сегменту. Такая мера даст возможность перевозчику существенно обновить парк современными вагонами отечественного производства, для повышения качества услуг перевозки и повышения транспортной доступности населения", - сообщили РИА Новости в компании. Там при этом отметили, что для пассажиров будут действовать акции и специальные предложения, которые позволят приобретать билеты по выгодным ценам.
https://ria.ru/20241128/rzhd-1986136625.html
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россия, ржд, федеральная пассажирская компания, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров проиндексировали

Тарифы на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров выросли с 1 декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали
Пассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2024 года, следует из распоряжении кабмина.

Тарифы для грузов

Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и решения закрепляются соответствующим документом ФАС.
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В частности, тарифы на грузоперевозки по железной дороге с декабря увеличены на 13,8%. Ранее в материалах Минэкономразвития указывалось, что в эту цифру "зашиты" надбавки на капремонт инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности и для компенсации расходов из-за корректировки налогового законодательства. Согласно документу кабмина, это 7%, 1% и 1,5% соответственно.
Отменены на постоянной основе скидки на перевозку каменного угля. Речь идет о понижающих коэффициентах 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт. Их действие было изначально приостановлено с 1 июня 2022 года, и затем это решение было продлено до конца 2024 года.
Сама компания РЖД с 2013 года имеет право в определенных случаях вводить повышающие и понижающие коэффициенты к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%, надбавка обнулена. РЖД еще в октябре сообщили о продлении на 2025 год целого ряда скидок к тарифам на перевозку грузов для привлечения дополнительных объемов.

Тарифы для пассажиров

Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) в России определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе, "люкс" и др.) устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. Крупнейшим перевозчиком пассажиров в поездах дальнего следования в России является "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочка" РЖД), но есть еще ряд частных операторов.
Согласно решению кабмина и регулятора, тарифы в плацкарте и общих вагонах с декабря 2024 года выросли на 11,6%.
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"В вагонах купе, СВ и Люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы устанавливает АО "ФПК", однако уровень индексации соответствует регулируемому сегменту. Такая мера даст возможность перевозчику существенно обновить парк современными вагонами отечественного производства, для повышения качества услуг перевозки и повышения транспортной доступности населения", - сообщили РИА Новости в компании.
Там при этом отметили, что для пассажиров будут действовать акции и специальные предложения, которые позволят приобретать билеты по выгодным ценам.
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