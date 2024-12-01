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Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 01.12.2024 (обновлено: 13:27 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/svo-1986710714.html
Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области, а также... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:25
2024-12-01T13:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области, а также Малой Токмачки Запорожской области, противник потерял до 85 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по данным министерства, за сутки уничтожено три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов противника. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили также в Минобороны РФ.
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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 85 солдат ВСУ за сутки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области, а также Малой Токмачки Запорожской области, противник потерял до 85 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по данным министерства, за сутки уничтожено три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов противника.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили также в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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