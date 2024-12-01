https://ria.ru/20241201/svo-1986710714.html

Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024

Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области, а также... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:25

2024-12-01T12:25

2024-12-01T13:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области, а также Малой Токмачки Запорожской области, противник потерял до 85 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по данным министерства, за сутки уничтожено три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов противника. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили также в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность