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Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области, а также... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:25
2024-12-01T12:25
2024-12-01T13:27
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области, а также Малой Токмачки Запорожской области, противник потерял до 85 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по данным министерства, за сутки уничтожено три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов противника. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили также в Минобороны РФ.
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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Киев потерял до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 85 солдат ВСУ за сутки