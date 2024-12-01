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Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 470 военнослужащих и две бронемашины... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:07
2024-12-01T12:07
2024-12-01T13:28
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 470 военнослужащих и две бронемашины "Козак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак штурмовых групп 28-й, 42-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 470 военнослужащих и две бронемашины "Козак", сообщило Минобороны РФ
.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря Донецкой Народной Республики.
"Отразили 11 контратак штурмовых групп 28-й, 42-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.