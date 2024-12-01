https://ria.ru/20241201/svo-1986708963.html

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.12.2024

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 470 военнослужащих и две бронемашины... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:07

2024-12-01T12:07

2024-12-01T13:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 470 военнослужащих и две бронемашины "Козак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак штурмовых групп 28-й, 42-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика