https://ria.ru/20241201/svo-1986707474.html
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 01.12.2024
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области
Расчет российского комплекса "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО "Юг" ВСУ в Николаевской области, следует из видео,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:50
2024-12-01T11:50
2024-12-01T13:10
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Расчет российского комплекса "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО "Юг" ВСУ в Николаевской области, следует из видео, опубликованного Минобороны."Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что удар наносился в районе села Ровное в 15 километрах севернее Очакова. На кадрах объективного контроля запечатлено передвижение вражеской техники, момент подлета ракеты и сильный взрыв после ее попадания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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РИА Новости
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Удар "Искандером" по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области
Минобороны РФ показало кадры удара "Искандером" по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области, уничтожен пункт временной дислокации неонацистов.
2024-12-01T11:50
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РИА Новости
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РИА Новости
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николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области
ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области