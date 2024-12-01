Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 01.12.2024 (обновлено: 13:10 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/svo-1986707474.html
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 01.12.2024
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области
Расчет российского комплекса "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО "Юг" ВСУ в Николаевской области, следует из видео,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:50
2024-12-01T13:10
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986708181_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a9fc247089011097be6166a9829b9a5.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Расчет российского комплекса "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО "Юг" ВСУ в Николаевской области, следует из видео, опубликованного Минобороны."Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что удар наносился в районе села Ровное в 15 километрах севернее Очакова. На кадрах объективного контроля запечатлено передвижение вражеской техники, момент подлета ракеты и сильный взрыв после ее попадания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар "Искандером" по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области
Минобороны РФ показало кадры удара "Искандером" по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области, уничтожен пункт временной дислокации неонацистов.
2024-12-01T11:50
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986708181_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dfde31e9ea412cebae59d276a5291a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ в Николаевской области

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Расчет российского комплекса "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО "Юг" ВСУ в Николаевской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.
«
"Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен", — говорится в релизе.
В военном ведомстве уточнили, что удар наносился в районе села Ровное в 15 километрах севернее Очакова. На кадрах объективного контроля запечатлено передвижение вражеской техники, момент подлета ракеты и сильный взрыв после ее попадания.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала