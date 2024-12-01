https://ria.ru/20241201/svo-1986704308.html

Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области

Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024

Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области

Бойцы "Ахмата" под Суджей в Курской области "проредили" артиллерию ВСУ, которая стала слабее и снизила активность, теперь противник отдает предпочтение... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:55

2024-12-01T10:55

2024-12-01T11:05

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛ., 1 дек - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" под Суджей в Курской области "проредили" артиллерию ВСУ, которая стала слабее и снизила активность, теперь противник отдает предпочтение FPV-дронам, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Элджей". Ранее оператор FPV-дронов "Ахмата" с позывным "Омут" заявил, что ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт. "Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что ВСУ на данном участке изменили тактику и сейчас делают ставку на дроны.

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность