https://ria.ru/20241201/svo-1986704308.html
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" под Суджей в Курской области "проредили" артиллерию ВСУ, которая стала слабее и снизила активность, теперь противник отдает предпочтение... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:55
2024-12-01T10:55
2024-12-01T11:05
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c735c57f747b911d5fc4e290b35cb8c.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 1 дек - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" под Суджей в Курской области "проредили" артиллерию ВСУ, которая стала слабее и снизила активность, теперь противник отдает предпочтение FPV-дронам, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Элджей". Ранее оператор FPV-дронов "Ахмата" с позывным "Омут" заявил, что ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт. "Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что ВСУ на данном участке изменили тактику и сейчас делают ставку на дроны.
https://ria.ru/20241201/malchik-1986694757.html
суджа
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac7f6bfbf0567c56bb8aca4ab7578e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" проредили артиллерию ВСУ под Суджей в Курской области