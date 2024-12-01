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Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 01.12.2024 (обновлено: 11:05 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/svo-1986704308.html
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" под Суджей в Курской области "проредили" артиллерию ВСУ, которая стала слабее и снизила активность, теперь противник отдает предпочтение... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:55
2024-12-01T11:05
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ., 1 дек - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" под Суджей в Курской области "проредили" артиллерию ВСУ, которая стала слабее и снизила активность, теперь противник отдает предпочтение FPV-дронам, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Элджей". Ранее оператор FPV-дронов "Ахмата" с позывным "Омут" заявил, что ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт. "Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что ВСУ на данном участке изменили тактику и сейчас делают ставку на дроны.
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суджа
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Ахмата" рассказали, как проредили артиллерию ВСУ в Курской области

Бойцы "Ахмата" проредили артиллерию ВСУ под Суджей в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСКАЯ ОБЛ., 1 дек - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" под Суджей в Курской области "проредили" артиллерию ВСУ, которая стала слабее и снизила активность, теперь противник отдает предпочтение FPV-дронам, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Элджей".
Ранее оператор FPV-дронов "Ахмата" с позывным "Омут" заявил, что ВСУ из-за недостатка техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт.
"Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ВСУ на данном участке изменили тактику и сейчас делают ставку на дроны.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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