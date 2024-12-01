https://ria.ru/20241201/sud-1986762027.html

Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках

Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках - РИА Новости, 01.12.2024

Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках

Басманный суд Москвы арестовал директора ООО "Александрия" Юлию Симуткину, обвиняемую в мошенничестве по делу о проведении реставрационных работ на Соловецком... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:33

2024-12-01T21:33

2024-12-01T21:33

происшествия

россия

москва

басманный суд г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора ООО "Александрия" Юлию Симуткину, обвиняемую в мошенничестве по делу о проведении реставрационных работ на Соловецком архипелаге, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Избрать в отношении обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны на два месяца 00 суток, то есть до 6 января 2025 года",- сказано в документах. Согласно картотеке суда, защита Симуткиной обжаловала решение о ее аресте. Из документов следует, что, по мнению следствия, обвиняемая, находясь на свободе, может принять меры к уничтожению и фальсификации доказательств, оказать давление на свидетелей, в том числе на лиц, которые могут быть установлены и допрошены в качестве свидетелей в ходе дальнейшего расследования, а также скрыться от органов следствия и суда. Обвиняемая и ее адвокат просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей: домашний арест или запрет определенных действий. Из документов также следует, что это уголовное дело возбуждено в январе 2018 года в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства, реконструкции и ремонта Дирекции по развитию Соловецкого архипелага по факту необоснованного согласования им актов о приёмке выполненных работ. Это касалось строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений, системы водоснабжения. В мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от двух до четырех лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом. Кроме того, в Россию из Камбоджи ранее экстрадировали Сергея Волкова, еще одного фигуранта уголовного дела. По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240710/khischenie-1958854897.html

https://ria.ru/20241201/sledstvie-1986686533.html

https://ria.ru/20241124/sud-1985410889.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, басманный суд г. москвы