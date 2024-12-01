https://ria.ru/20241201/sud-1986762027.html
Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках
Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках - РИА Новости, 01.12.2024
Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках
Басманный суд Москвы арестовал директора ООО "Александрия" Юлию Симуткину, обвиняемую в мошенничестве по делу о проведении реставрационных работ на Соловецком... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:33
2024-12-01T21:33
2024-12-01T21:33
происшествия
россия
москва
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора ООО "Александрия" Юлию Симуткину, обвиняемую в мошенничестве по делу о проведении реставрационных работ на Соловецком архипелаге, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Избрать в отношении обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны на два месяца 00 суток, то есть до 6 января 2025 года",- сказано в документах. Согласно картотеке суда, защита Симуткиной обжаловала решение о ее аресте. Из документов следует, что, по мнению следствия, обвиняемая, находясь на свободе, может принять меры к уничтожению и фальсификации доказательств, оказать давление на свидетелей, в том числе на лиц, которые могут быть установлены и допрошены в качестве свидетелей в ходе дальнейшего расследования, а также скрыться от органов следствия и суда. Обвиняемая и ее адвокат просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей: домашний арест или запрет определенных действий. Из документов также следует, что это уголовное дело возбуждено в январе 2018 года в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства, реконструкции и ремонта Дирекции по развитию Соловецкого архипелага по факту необоснованного согласования им актов о приёмке выполненных работ. Это касалось строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений, системы водоснабжения. В мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от двух до четырех лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом. Кроме того, в Россию из Камбоджи ранее экстрадировали Сергея Волкова, еще одного фигуранта уголовного дела. По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240710/khischenie-1958854897.html
https://ria.ru/20241201/sledstvie-1986686533.html
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происшествия, россия, москва, басманный суд г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Басманный суд г. Москвы
Суд арестовал фигурантку дела о хищении на Соловках
Суд арестовал директора ООО "Александрия" по делу о реставрации на Соловках
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора ООО "Александрия" Юлию Симуткину, обвиняемую в мошенничестве по делу о проведении реставрационных работ на Соловецком архипелаге, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать в отношении обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемой Симуткиной Юлии Николаевны на два месяца 00 суток, то есть до 6 января 2025 года",- сказано в документах.
Согласно картотеке суда, защита Симуткиной обжаловала решение о ее аресте.
Из документов следует, что, по мнению следствия, обвиняемая, находясь на свободе, может принять меры к уничтожению и фальсификации доказательств, оказать давление на свидетелей, в том числе на лиц, которые могут быть установлены и допрошены в качестве свидетелей в ходе дальнейшего расследования, а также скрыться от органов следствия и суда. Обвиняемая и ее адвокат просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей: домашний арест или запрет определенных действий.
Из документов также следует, что это уголовное дело возбуждено в январе 2018 года в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства, реконструкции и ремонта Дирекции по развитию Соловецкого архипелага по факту необоснованного согласования им актов о приёмке выполненных работ. Это касалось строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений, системы водоснабжения.
В мае 2023 года Мещанский суд Москвы
по делу о хищении приговорил на сроки от двух до четырех лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова
, его бывшего заместителя Павла Мосолова
и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.
Кроме того, в Россию
из Камбоджи
ранее экстрадировали Сергея Волкова, еще одного фигуранта уголовного дела.
По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.