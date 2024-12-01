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США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.12.2024
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18:22 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.12.2024
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме
Американская администрация не была удивлена атакой террористических группировок в Сирии, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента США по... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:22
2024-12-01T18:22
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Американская администрация не была удивлена атакой террористических группировок в Сирии, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не были удивлены тем, что повстанцы приняли решение воспользоваться изменившейся обстановкой. В настоящее время основные сторонники сирийского правительства, а именно Иран, Россия и (ливанское движение) "Хезболлах" — отвлечены или ослаблены другими событиями, и повстанцы попытались воспользоваться этим и извлечь из этого выгоду", — сказал Салливан. По его словам, нападения боевиков стали ожидаемым следствием изменений в региональном раскладе сил. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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в мире, сирия, россия, алеппо, джейк салливан, хезболла, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Джейк Салливан, Хезболла, Обострение ситуации в Сирии — 2024
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме

Советник Салливан: США не были удивлены атакой террористов в Сирии

© AP Photo / Evan VucciДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Американская администрация не была удивлена атакой террористических группировок в Сирии, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не были удивлены тем, что повстанцы приняли решение воспользоваться изменившейся обстановкой. В настоящее время основные сторонники сирийского правительства, а именно Иран, Россия и (ливанское движение) "Хезболлах" — отвлечены или ослаблены другими событиями, и повстанцы попытались воспользоваться этим и извлечь из этого выгоду", — сказал Салливан.
По его словам, нападения боевиков стали ожидаемым следствием изменений в региональном раскладе сил.
Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
30 ноября, 22:57
 
В миреСирияРоссияАлеппоДжейк СалливанХезболлаОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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