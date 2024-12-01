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США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме

США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.12.2024

США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме

Американская администрация не была удивлена атакой террористических группировок в Сирии, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента США по... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:22

2024-12-01T18:22

2024-12-01T18:22

в мире

сирия

россия

алеппо

джейк салливан

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Американская администрация не была удивлена атакой террористических группировок в Сирии, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не были удивлены тем, что повстанцы приняли решение воспользоваться изменившейся обстановкой. В настоящее время основные сторонники сирийского правительства, а именно Иран, Россия и (ливанское движение) "Хезболлах" — отвлечены или ослаблены другими событиями, и повстанцы попытались воспользоваться этим и извлечь из этого выгоду", — сказал Салливан. По его словам, нападения боевиков стали ожидаемым следствием изменений в региональном раскладе сил. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html

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в мире, сирия, россия, алеппо, джейк салливан, хезболла, обострение ситуации в сирии — 2024