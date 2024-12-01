https://ria.ru/20241201/ssha-1986684207.html

"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России

"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России - РИА Новости, 01.12.2024

"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России

На Западе остались поражены запуском новой российской ракеты "Орешник", сравнив его значение с отправкой на орбиту первого советского спутника, заявил в эфире... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T03:48

2024-12-01T03:48

2024-12-01T05:50

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украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Западе остались поражены запуском новой российской ракеты "Орешник", сравнив его значение с отправкой на орбиту первого советского спутника, заявил в эфире шоу на YouTube-канале Dialogue Works американский экономист, профессор Ричард Вольф."…Посмотрите, что произошло. Мы стали свидетелями появления новой технологии, которая представляет собой совершенно новый тип российских ракет. <…> Запад был поражен. Но почему? В чем причина? Западные обозреватели провели параллель с 1957 годом, когда Россия первой отправила на орбиту спутник, и на Западе все вдруг удивились.", – заявил профессор.По его мнению, американцы были убеждены, что после распада Британской империи и после Первой и Второй мировых войн они навсегда останутся "центром вселенной". Но демонстрация возможностей "Орешника" застала их врасплох, вызвав тревогу и страх, поскольку также пошатнулась вера в "избранность" военных технологий США. Именно поэтому они продолжают эскалацию ситуации на Украине, заключил Вольф.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".Все комментарии и полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241128/putin-1986272415.html

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украина

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россия, украина, сша, владимир путин