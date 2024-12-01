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"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России - РИА Новости, 01.12.2024
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03:48 01.12.2024 (обновлено: 05:50 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ssha-1986684207.html
"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России
"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России - РИА Новости, 01.12.2024
"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России
На Западе остались поражены запуском новой российской ракеты "Орешник", сравнив его значение с отправкой на орбиту первого советского спутника, заявил в эфире... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T03:48
2024-12-01T05:50
россия
украина
сша
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Западе остались поражены запуском новой российской ракеты "Орешник", сравнив его значение с отправкой на орбиту первого советского спутника, заявил в эфире шоу на YouTube-канале Dialogue Works американский экономист, профессор Ричард Вольф."…Посмотрите, что произошло. Мы стали свидетелями появления новой технологии, которая представляет собой совершенно новый тип российских ракет. &lt;…&gt; Запад был поражен. Но почему? В чем причина? Западные обозреватели провели параллель с 1957 годом, когда Россия первой отправила на орбиту спутник, и на Западе все вдруг удивились.", – заявил профессор.По его мнению, американцы были убеждены, что после распада Британской империи и после Первой и Второй мировых войн они навсегда останутся "центром вселенной". Но демонстрация возможностей "Орешника" застала их врасплох, вызвав тревогу и страх, поскольку также пошатнулась вера в "избранность" военных технологий США. Именно поэтому они продолжают эскалацию ситуации на Украине, заключил Вольф.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".Все комментарии и полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241128/putin-1986272415.html
https://ria.ru/20241129/orban-1986385542.html
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россия, украина, сша, владимир путин
Россия, Украина, США, Владимир Путин
"Отправила на орбиту": в США поразились одному шагу России

Профессор Вольф: на Западе сравнили пуск "Орешника" с первым спутником в космосе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Западе остались поражены запуском новой российской ракеты "Орешник", сравнив его значение с отправкой на орбиту первого советского спутника, заявил в эфире шоу на YouTube-канале Dialogue Works американский экономист, профессор Ричард Вольф.
«
"…Посмотрите, что произошло. Мы стали свидетелями появления новой технологии, которая представляет собой совершенно новый тип российских ракет. <…> Запад был поражен. Но почему? В чем причина? Западные обозреватели провели параллель с 1957 годом, когда Россия первой отправила на орбиту спутник, и на Западе все вдруг удивились.", – заявил профессор.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника"
28 ноября, 16:52
По его мнению, американцы были убеждены, что после распада Британской империи и после Первой и Второй мировых войн они навсегда останутся "центром вселенной". Но демонстрация возможностей "Орешника" застала их врасплох, вызвав тревогу и страх, поскольку также пошатнулась вера в "избранность" военных технологий США. Именно поэтому они продолжают эскалацию ситуации на Украине, заключил Вольф.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

Все комментарии и полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан
29 ноября, 10:43
 
РоссияУкраинаСШАВладимир Путин
 
 
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