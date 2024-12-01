Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за сутки составили до 1565 человек на различных направлениях, а также 55 беспилотных летательных аппаратов, пять танков и других боевых бронированных машин, 59 орудий полевой артиллерии и минометов и 16 единиц специальной военной автомобильной техники.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Ильинку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Ильинку в ДНР
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, добавили в Минобороны.
По данным министерства, на курском направлении ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих и две бронемашины.
Цех по сборке БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ поражены в Днепропетровской области в районе населенного пункта Царичанка, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Петровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Петровку в ДНР
Украинские атаки беспилотниками на российские регионы
Средства ПВО ночью уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны.
Над территорией Брянской области сбиты 20 БПЛА, над Калужской областью - 7 и по одному над Смоленской и Курской областями.
После падения сбитого беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Малоярославецком районе Калужской области произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Инцидент произошёл вне территории жилой застройки.
В Брянской области в результате удара беспилотника погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Там же полностью уничтожен жилой дом, а в одном из многоквартирных домов повреждены остекление, балконы и фасад.
Грязная игра Запада на Украине
Западные страны ведут грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя вооружения и наёмников, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Украина - одно отдельно взятое поле боя, и всё взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за её пределы. Это очень грязная игра, которую ведут несколько западных столиц", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.