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Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 01.12.2024 (обновлено: 17:52 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986738064.html
Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР
Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:39
2024-12-01T17:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запад
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1565 человек на различных направлениях, а также 55 беспилотных летательных аппаратов, пять танков и других боевых бронированных машин, 59 орудий полевой артиллерии и минометов и 16 единиц специальной военной автомобильной техники. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, добавили в Минобороны. По данным министерства, на курском направлении ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих и две бронемашины. Цех по сборке БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ поражены в Днепропетровской области в районе населенного пункта Царичанка, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Украинские атаки беспилотниками на российские регионы Средства ПВО ночью уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны. Над территорией Брянской области сбиты 20 БПЛА, над Калужской областью - 7 и по одному над Смоленской и Курской областями. После падения сбитого беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Малоярославецком районе Калужской области произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша. Инцидент произошёл вне территории жилой застройки. В Брянской области в результате удара беспилотника погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Там же полностью уничтожен жилой дом, а в одном из многоквартирных домов повреждены остекление, балконы и фасад. Грязная игра Запада на Украине Западные страны ведут грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя вооружения и наёмников, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Украина - одно отдельно взятое поле боя, и всё взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за её пределы. Это очень грязная игра, которую ведут несколько западных столиц", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241201/ft-1986699273.html
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россия
донецкая народная республика
украина
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запад, украина, карин кнайсль, австрия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запад, Украина, Карин Кнайсль, Австрия

Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за сутки составили до 1565 человек на различных направлениях, а также 55 беспилотных летательных аппаратов, пять танков и других боевых бронированных машин, 59 орудий полевой артиллерии и минометов и 16 единиц специальной военной автомобильной техники.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Ильинку в ДНР
Российские войска освободили Ильинку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Ильинку в ДНР
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, добавили в Минобороны.
По данным министерства, на курском направлении ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих и две бронемашины.
Цех по сборке БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ поражены в Днепропетровской области в районе населенного пункта Царичанка, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Петровку в ДНР
Российские войска освободили Петровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Петровку в ДНР

Украинские атаки беспилотниками на российские регионы

Средства ПВО ночью уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны.
Над территорией Брянской области сбиты 20 БПЛА, над Калужской областью - 7 и по одному над Смоленской и Курской областями.
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Вчера, 09:28
После падения сбитого беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Малоярославецком районе Калужской области произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Инцидент произошёл вне территории жилой застройки.
В Брянской области в результате удара беспилотника погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Там же полностью уничтожен жилой дом, а в одном из многоквартирных домов повреждены остекление, балконы и фасад.
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Грязная игра Запада на Украине

Западные страны ведут грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя вооружения и наёмников, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Украина - одно отдельно взятое поле боя, и всё взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за её пределы. Это очень грязная игра, которую ведут несколько западных столиц", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЗападУкраинаКарин КнайсльАвстрия
 
 
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