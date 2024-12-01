https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986738064.html

Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР

Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024

Спецоперация, 1 декабря: ВС России освободили Ильинку и Петровку в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:39

2024-12-01T17:39

2024-12-01T17:52

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1565 человек на различных направлениях, а также 55 беспилотных летательных аппаратов, пять танков и других боевых бронированных машин, 59 орудий полевой артиллерии и минометов и 16 единиц специальной военной автомобильной техники. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, добавили в Минобороны. По данным министерства, на курском направлении ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих и две бронемашины. Цех по сборке БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ поражены в Днепропетровской области в районе населенного пункта Царичанка, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Украинские атаки беспилотниками на российские регионы Средства ПВО ночью уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны. Над территорией Брянской области сбиты 20 БПЛА, над Калужской областью - 7 и по одному над Смоленской и Курской областями. После падения сбитого беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Малоярославецком районе Калужской области произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша. Инцидент произошёл вне территории жилой застройки. В Брянской области в результате удара беспилотника погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Там же полностью уничтожен жилой дом, а в одном из многоквартирных домов повреждены остекление, балконы и фасад. Грязная игра Запада на Украине Западные страны ведут грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя вооружения и наёмников, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Украина - одно отдельно взятое поле боя, и всё взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за её пределы. Это очень грязная игра, которую ведут несколько западных столиц", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241201/ft-1986699273.html

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html

https://ria.ru/20241201/voyska-1986731915.html

россия

донецкая народная республика

украина

австрия

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