https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685664.html
Операторы БПЛА уничтожили в Запорожье Starlink ВСУ
Операторы БПЛА уничтожили в Запорожье Starlink ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024
Операторы БПЛА уничтожили в Запорожье Starlink ВСУ
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области станцию связи ВСУ Starlink и несколько блиндажей противника, сообщил офицер... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T05:15
2024-12-01T05:15
2024-12-01T05:15
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области станцию связи ВСУ Starlink и несколько блиндажей противника, сообщил офицер разведподразделения 58-й общевойсковой армии группировки "Днепр" с позывным "Веселый". "Мы обнаружили Starlink, далее к нему увидели замаскированную траншею. Сначала отработал расчет FPV-дрона, лишив противника связи, далее подключились мы со сбросами с БПЛА, и работа артиллерии, корректировка - то, чем мы занимаемся 24/7", - сказал он журналистам. По его словам, на некоторых участках разведгруппы в ходе поисково-разведывательных действий зачистили подземные укрытия, в которых прятался личный состав ВСУ. "В первую очередь мы стараемся лишать противника средств связи и наблюдения. Связь - это самое необходимое на фронте для взаимодействия и принятия быстрых тактических решений. Они остаются без связи, и совместно с расчетами артиллерии и FPV мы их уничтожаем", - добавил "Веселый".
https://ria.ru/20241201/podpole-1986676472.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА уничтожили в Запорожье Starlink ВСУ
Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили в Запорожье Starlink ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области станцию связи ВСУ Starlink и несколько блиндажей противника, сообщил офицер разведподразделения 58-й общевойсковой армии группировки "Днепр" с позывным "Веселый".
"Мы обнаружили Starlink, далее к нему увидели замаскированную траншею. Сначала отработал расчет FPV-дрона, лишив противника связи, далее подключились мы со сбросами с БПЛА, и работа артиллерии, корректировка - то, чем мы занимаемся 24/7", - сказал он журналистам.
По его словам, на некоторых участках разведгруппы в ходе поисково-разведывательных действий зачистили подземные укрытия, в которых прятался личный состав ВСУ
.
"В первую очередь мы стараемся лишать противника средств связи и наблюдения. Связь - это самое необходимое на фронте для взаимодействия и принятия быстрых тактических решений. Они остаются без связи, и совместно с расчетами артиллерии и FPV мы их уничтожаем", - добавил "Веселый".