https://ria.ru/20241201/snils-1986682840.html

В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца

В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца - РИА Новости, 01.12.2024

В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца

Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета действительны, их не нужно заменять, сообщили РИА РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T02:58

2024-12-01T02:58

2024-12-01T05:46

общество

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета действительны, их не нужно заменять, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России."Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно", — говорится в сообщении. В фонде объяснили, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС предоставляется человеку в виде электронного или бумажного уведомления."Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС", — уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241114/vychet-1983810634.html

https://ria.ru/20241108/sud-1982738790.html

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общество, россия