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В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца - РИА Новости, 01.12.2024
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02:58 01.12.2024 (обновлено: 05:46 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/snils-1986682840.html
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца - РИА Новости, 01.12.2024
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца
Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета действительны, их не нужно заменять, сообщили РИА РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T02:58
2024-12-01T05:46
общество
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета действительны, их не нужно заменять, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России."Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно", — говорится в сообщении. В фонде объяснили, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС предоставляется человеку в виде электронного или бумажного уведомления."Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС", — уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241114/vychet-1983810634.html
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общество, россия
Общество, Россия
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца

Социальный фонд России сообщил, что старые СНИЛС не обязательно менять на новые

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета действительны, их не нужно заменять, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
«
"Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно", — говорится в сообщении.
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В фонде объяснили, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС предоставляется человеку в виде электронного или бумажного уведомления.
"Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС", — уточнили в ведомстве.
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