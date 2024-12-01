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Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием - РИА Новости, 01.12.2024
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05:43 01.12.2024 (обновлено: 05:44 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/sledstvie-1986686533.html
Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием
Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием - РИА Новости, 01.12.2024
Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием
Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T05:43
2024-12-01T05:44
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, в настоящее время изменились… активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказано в документах. Басманный суд Москвы в четверг отклонил ходатайство следствия о продлении стражи Портянникову и отпустил его под домашний арест. Портянникову вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Согласно судебным документам, он работает директором по организационному направлению ООО "КонцептАвиапром". По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив более 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. В уголовном деле фигурируют гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Кальченко же вменяют только мошенничество. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
https://ria.ru/20241130/sud-1986595044.html
https://ria.ru/20241130/sledstvie-1986598840.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием

Фигурант по делу о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, в настоящее время изменились… активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказано в документах.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
По делу экс-главы Нового Уренгоя арестовали часы и недвижимость
Вчера, 04:26
Басманный суд Москвы в четверг отклонил ходатайство следствия о продлении стражи Портянникову и отпустил его под домашний арест.
Портянникову вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Согласно судебным документам, он работает директором по организационному направлению ООО "КонцептАвиапром".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен
Вчера, 07:27
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив более 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
В уголовном деле фигурируют гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Кальченко же вменяют только мошенничество.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Фигуранты дела экс-главы службы утилизации ГАБТУ оформили явки с повинной
28 ноября, 06:52
 
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