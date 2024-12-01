https://ria.ru/20241201/sledstvie-1986686533.html

Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием

Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием - РИА Новости, 01.12.2024

Фигурант дела о некачественных бронежилетах пошел на сделку со следствием

Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T05:43

2024-12-01T05:43

2024-12-01T05:44

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, в настоящее время изменились… активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказано в документах. Басманный суд Москвы в четверг отклонил ходатайство следствия о продлении стражи Портянникову и отпустил его под домашний арест. Портянникову вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Согласно судебным документам, он работает директором по организационному направлению ООО "КонцептАвиапром". По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив более 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. В уголовном деле фигурируют гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Кальченко же вменяют только мошенничество. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20241130/sud-1986595044.html

https://ria.ru/20241130/sledstvie-1986598840.html

https://ria.ru/20241128/gabtu-1986134780.html

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россия, москва, происшествия