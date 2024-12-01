Сирия победит террористов, заявил глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана заявил, что Сирия победит террористов, как победила их в прошлом
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Дамаск победит террористические группировки в этот раз так же, как победил их в прошлом, заявил в ходе встречи с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, прибывший в воскресенье в Дамаск на фоне роста террористической активности в Сирии.
"Министр иностранных дел нашей страны назвал недавнюю активизацию террористических группировок частью заговора врагов стабильности и безопасности региона (Ближнего Востока) и свидетельством совпадения... целей террористов с (целями) США и израильского режима в продолжение разжигания войны и отсутствия безопасности в регионе и компенсацией неудач израильских сил (в борьбе) с фронтом сопротивления, и подчеркнул, что (Тегеран) уверен, что так же, как Сирия в прошлом победила терроризм, на этот раз она тоже добьется успеха и победит террористические группировки", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства Ирана.
Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.