https://ria.ru/20241201/siriya-1986770930.html

Сирия победит террористов, заявил глава МИД Ирана

Сирия победит террористов, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 01.12.2024

Сирия победит террористов, заявил глава МИД Ирана

Дамаск победит террористические группировки в этот раз так же, как победил их в прошлом, заявил в ходе встречи с президентом Сирийской Арабской Республики... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T23:44

2024-12-01T23:44

2024-12-01T23:44

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Дамаск победит террористические группировки в этот раз так же, как победил их в прошлом, заявил в ходе встречи с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, прибывший в воскресенье в Дамаск на фоне роста террористической активности в Сирии. Как сообщало ранее агентство IRNA, глава иранского МИД заявил, что везет сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с активизировавшимися в последние дни террористическими группировками. "Министр иностранных дел нашей страны назвал недавнюю активизацию террористических группировок частью заговора врагов стабильности и безопасности региона (Ближнего Востока) и свидетельством совпадения... целей террористов с (целями) США и израильского режима в продолжение разжигания войны и отсутствия безопасности в регионе и компенсацией неудач израильских сил (в борьбе) с фронтом сопротивления, и подчеркнул, что (Тегеран) уверен, что так же, как Сирия в прошлом победила терроризм, на этот раз она тоже добьется успеха и победит террористические группировки", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства Ирана. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная на территории России террористическая организация.

https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html

https://ria.ru/20241201/asad-1986758906.html

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дамаск (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), иран, башар асад, аббас аракчи, обострение ситуации в сирии — 2024