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В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2024
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23:21 01.12.2024 (обновлено: 23:45 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html
В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник
В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2024
В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник
Самолеты ВВС Сирии сорвали засаду боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах САР. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:21
2024-12-01T23:45
в мире
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сирия
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АЛЕППО, 1 дек — РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии сорвали засаду боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах САР.Как уточнил собеседник агентства, авиация ударила по бронеавтомобилям террористов на этом участке.В воскресенье вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что сирийская армия при содействии ВКС России уничтожила за сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийские военные ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Они периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийские войска продолжают активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html
https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986765297.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, воздушно-космические силы россии
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Воздушно-космические силы России
В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник

ВВС Сирии ударили по бронеавтомобилям боевиков на трассе Алеппо — Дамаск

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПилот сирийских Военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат
Пилот сирийских Военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пилот сирийских Военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. Архивное фото
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АЛЕППО, 1 дек — РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии сорвали засаду боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах САР.
Как уточнил собеседник агентства, авиация ударила по бронеавтомобилям террористов на этом участке.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме
Вчера, 18:22
В воскресенье вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что сирийская армия при содействии ВКС России уничтожила за сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.
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В ЦПВС сообщили о нарушениях воздушного пространства в Сирии
Вчера, 22:09
Сирийские военные ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.
Они периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийские войска продолжают активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
В миреАлеппоИдлиб (мухафаза)СирияОбострение ситуации в Сирии — 2024РоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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