https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html

В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник

В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2024

В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник

Самолеты ВВС Сирии сорвали засаду боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах САР. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T23:21

2024-12-01T23:21

2024-12-01T23:45

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АЛЕППО, 1 дек — РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии сорвали засаду боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах САР.Как уточнил собеседник агентства, авиация ударила по бронеавтомобилям террористов на этом участке.В воскресенье вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что сирийская армия при содействии ВКС России уничтожила за сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийские военные ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Они периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийские войска продолжают активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html

https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986765297.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, воздушно-космические силы россии