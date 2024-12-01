https://ria.ru/20241201/siriya-1986765434.html

В Сирии за сутки уничтожили не менее 320 боевиков

В Сирии за сутки уничтожили не менее 320 боевиков - РИА Новости, 01.12.2024

В Сирии за сутки уничтожили не менее 320 боевиков

Сирийская армия при содействии ВКС России уничтожила не менее 320 боевиков за сутки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T22:11

2024-12-01T22:11

2024-12-01T23:32

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обострение ситуации в сирии — 2024

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сирийская армия при содействии ВКС России уничтожила не менее 320 боевиков за сутки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге."За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники", — сказал он.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийские военные ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Они периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийские войска продолжают активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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Удары ВВС Сирии по колонне бронетехники боевиков на трассе М-5 Алеппо – Дамаск Самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков на трассе М-5 Алеппо - Дамаск, сорвав ее наступление, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны, видео ударов авиации оказалось в распоряжении агентства. 2024-12-01T22:11 true PT0M17S

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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, сирия