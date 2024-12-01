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Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили Сирию, сообщил источник
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили Сирию, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2024
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили Сирию, сообщил источник
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии Хакан Фидан и Фейсал бин Фархан Аль Сауд обсудили по телефону в воскресенье ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:18
2024-12-01T21:18
2024-12-01T21:19
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обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Главы МИД Турции и Саудовской Аравии Хакан Фидан и Фейсал бин Фархан Аль Сауд обсудили по телефону в воскресенье ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии", - сообщил собеседник агентства. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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в мире, саудовская аравия, сирия, алеппо, хакан фидан, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Саудовская Аравия, Сирия, Алеппо, Хакан Фидан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили Сирию, сообщил источник
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии по телефону обсудили ситуацию в Сирии