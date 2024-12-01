Симоньян предложила название для нового российского оружия
Симоньян предложила назвать новое российское оружие "Розгами"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила название "Розги" для одного из новых видов российского оружия, такое заявление она сделала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Сейчас батя мне пишет из Краснодара: "А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?". В Краснодарском крае очень много орешника, весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошей идеей для следующего нашего какого-нибудь страшного оружия, способного их удивить так, как удивил "Орешник". Назвать это оружие "Розгами". Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они по-другому не понимают", — пояснила медиаменеджер.
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Она также напомнила, кого обычно наказывают розгами.
"Они используются против кого? Против непослухов, как на Кубани тоже говорят, которые по-другому не понимают", — отметила главред.
Российские военные 19 ноября нанесли удар новой гиперзвуковой высокоточной баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном исполнении по крупному объекту ОПК в Днепропетровске. Это стало ответом на атаки ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям. Как уточнил президент Владимир Путин, при массированном применении "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.
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