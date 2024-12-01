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Симоньян предложила название для нового российского оружия - РИА Новости, 01.12.2024
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20:28 01.12.2024 (обновлено: 21:30 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/simonyan-1986754121.html
Симоньян предложила название для нового российского оружия
Симоньян предложила название для нового российского оружия - РИА Новости, 01.12.2024
Симоньян предложила название для нового российского оружия
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила название "Розги" для одного из новых видов российского оружия, такое РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:28
2024-12-01T21:30
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила название "Розги" для одного из новых видов российского оружия, такое заявление она сделала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Сейчас батя мне пишет из Краснодара: "А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?". В Краснодарском крае очень много орешника, весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошей идеей для следующего нашего какого-нибудь страшного оружия, способного их удивить так, как удивил "Орешник". Назвать это оружие "Розгами". Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они по-другому не понимают", — пояснила медиаменеджер. Она также напомнила, кого обычно наказывают розгами. "Они используются против кого? Против непослухов, как на Кубани тоже говорят, которые по-другому не понимают", — отметила главред. Российские военные 19 ноября нанесли удар новой гиперзвуковой высокоточной баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном исполнении по крупному объекту ОПК в Днепропетровске. Это стало ответом на атаки ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям. Как уточнил президент Владимир Путин, при массированном применении "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html
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россия, украина, краснодар, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, нато, общество, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Краснодар, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, НАТО, Общество, Вооруженные силы Украины
Симоньян предложила название для нового российского оружия

Симоньян предложила назвать новое российское оружие "Розгами"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила название "Розги" для одного из новых видов российского оружия, такое заявление она сделала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Сейчас батя мне пишет из Краснодара: "А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?". В Краснодарском крае очень много орешника, весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошей идеей для следующего нашего какого-нибудь страшного оружия, способного их удивить так, как удивил "Орешник". Назвать это оружие "Розгами". Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они по-другому не понимают", — пояснила медиаменеджер.
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Она также напомнила, кого обычно наказывают розгами.
"Они используются против кого? Против непослухов, как на Кубани тоже говорят, которые по-другому не понимают", — отметила главред.
Российские военные 19 ноября нанесли удар новой гиперзвуковой высокоточной баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном исполнении по крупному объекту ОПК в Днепропетровске. Это стало ответом на атаки ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям. Как уточнил президент Владимир Путин, при массированном применении "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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РоссияУкраинаКраснодарМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинНАТООбществоВооруженные силы Украины
 
 
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