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В одном из оккупированных ВСУ городов Донбасса пошли на радикальный шаг - РИА Новости, 01.12.2024
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04:19 01.12.2024 (обновлено: 06:07 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/shag-1986684733.html
В одном из оккупированных ВСУ городов Донбасса пошли на радикальный шаг
В одном из оккупированных ВСУ городов Донбасса пошли на радикальный шаг - РИА Новости, 01.12.2024
В одном из оккупированных ВСУ городов Донбасса пошли на радикальный шаг
В Славянске, расположенном в подконтрольной Киеву части ДНР, местные власти закрыли все школы и отменили все массовые мероприятия, пишет издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:19
2024-12-01T06:07
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Славянске, расположенном в подконтрольной Киеву части ДНР, местные власти закрыли все школы и отменили все массовые мероприятия, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение мэра города Вадима Ляха."Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей", — говорится в публикации.Соответствующие меры, как утверждается, приняли из-за обострившейся ситуации в сфере безопасности. Все занятие в школах и других учреждениях переводятся в онлайн-режим.Славянск — город в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вместе с Краматорском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец (иногда ее называют Краматорско-Константиновской, Славянско-Краматорской или Приторецкой), в которую также входят города Дружковка, Святогорск, Николаевка и Лиман (Красный Лиман).До начала СВО в 2022 году занимал третье место по числу жителей среди подконтрольных Киеву городов Донбасса после Мариуполя и Краматорска. Его население на 2024 год, по оценкам миграционной статистики, оценивалось в 97,8 тысяч жителей.
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В мире, ЖКХ, Славянск, Донбасс, Киев, Страна.ua
В одном из оккупированных ВСУ городов Донбасса пошли на радикальный шаг

В оккупированном ВСУ Славянске закрыли все школы и отменили массовые мероприятия

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Славянске, расположенном в подконтрольной Киеву части ДНР, местные власти закрыли все школы и отменили все массовые мероприятия, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение мэра города Вадима Ляха.
"Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей", — говорится в публикации.
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Соответствующие меры, как утверждается, приняли из-за обострившейся ситуации в сфере безопасности. Все занятие в школах и других учреждениях переводятся в онлайн-режим.
Славянск — город в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вместе с Краматорском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец (иногда ее называют Краматорско-Константиновской, Славянско-Краматорской или Приторецкой), в которую также входят города Дружковка, Святогорск, Николаевка и Лиман (Красный Лиман).
До начала СВО в 2022 году занимал третье место по числу жителей среди подконтрольных Киеву городов Донбасса после Мариуполя и Краматорска. Его население на 2024 год, по оценкам миграционной статистики, оценивалось в 97,8 тысяч жителей.
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