https://ria.ru/20241201/samolet-1986729133.html
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 01.12.2024
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:39
2024-12-01T15:39
2024-12-01T15:39
происшествия
минеральные воды
сочи
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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ПЯТИГОРСК, 1 дек — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. "По факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка. Утром 1 декабря 2024 года в Международном аэропорту Минеральные Воды воздушное судно "Sukhoi Superjet 100-95", выполнявшее рейс сообщением "Минеральные Воды - Сочи", вернулось в аэропорт вылета. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились 101 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/superjet--1985805349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минеральные воды, сочи, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Минеральные Воды, Сочи, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика
Летевший в Сочи SSJ вернулся в аэропорт Минвод из-за датчика топливного фильтра