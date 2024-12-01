https://ria.ru/20241201/samolet-1986729133.html

Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика

Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 01.12.2024

Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика

Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:39

2024-12-01T15:39

2024-12-01T15:39

происшествия

минеральные воды

сочи

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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ПЯТИГОРСК, 1 дек — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. "По факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка. Утром 1 декабря 2024 года в Международном аэропорту Минеральные Воды воздушное судно "Sukhoi Superjet 100-95", выполнявшее рейс сообщением "Минеральные Воды - Сочи", вернулось в аэропорт вылета. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились 101 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241126/superjet--1985805349.html

минеральные воды

сочи

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, минеральные воды, сочи, sukhoi superjet 100 (ssj100)