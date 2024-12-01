Рейтинг@Mail.ru
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/samolet-1986729133.html
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 01.12.2024
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:39
2024-12-01T15:39
происшествия
минеральные воды
сочи
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_79ef32aab8da5059df7ce200c5407049.jpg
ПЯТИГОРСК, 1 дек — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. "По факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка. Утром 1 декабря 2024 года в Международном аэропорту Минеральные Воды воздушное судно "Sukhoi Superjet 100-95", выполнявшее рейс сообщением "Минеральные Воды - Сочи", вернулось в аэропорт вылета. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились 101 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/superjet--1985805349.html
минеральные воды
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_394ed86508a3ed1704fa3546782fa7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, минеральные воды, сочи, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Минеральные Воды, Сочи, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Летевший в Сочи SSJ вернулся в Минводы из-за срабатывания датчика

Летевший в Сочи SSJ вернулся в аэропорт Минвод из-за датчика топливного фильтра

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 1 дек — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
"По факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка. Утром 1 декабря 2024 года в Международном аэропорту Минеральные Воды воздушное судно "Sukhoi Superjet 100-95", выполнявшее рейс сообщением "Минеральные Воды - Сочи", вернулось в аэропорт вылета. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились 101 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Ближнемагистральный самолет Superjet-100 - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ
26 ноября, 15:24
 
ПроисшествияМинеральные ВодыСочиSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала