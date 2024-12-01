https://ria.ru/20241201/sallivan-1986767336.html

Салливан прокомментировал вероятное назначение Пателя директором ФБР

Салливан прокомментировал вероятное назначение Пателя директором ФБР - РИА Новости, 01.12.2024

Салливан прокомментировал вероятное назначение Пателя директором ФБР

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не испытывает тревоги по поводу вероятного назначения сторонника теории о... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T22:28

2024-12-01T22:28

2024-12-01T22:28

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не испытывает тревоги по поводу вероятного назначения сторонника теории о "глубинном государстве" Кэша Пателя на должность директора Федерального бюро расследований. "Я не могу позволить себе переживать о том, что будет происходить после 20 января. Моя задача — сосредоточиться на работе, которая должна быть сделана до этой даты. Как советник по национальной безопасности, я должен обеспечить защиту страны, укрепить наших союзников и ослабить наших противников. У нас много задач, и их нужно решить, чтобы обеспечить плавный переход власти к команде (победившего на президентских выборах Дональда) Трампа. Это моя главная цель на ближайшие недели", — отметил Салливан в эфире телеканала ABC. Салливану напомнили, что в своей книге Патель называл его одним из представителей "глубинного государства", а также высказывал намерение привлечь к ответственности чиновников, которых он считает причастными к фальсификации выборов 2020 года в пользу президента Джо Байдена. В США термин "глубинное государство" используют для обозначения неофициальных бюрократических структур, которые, как полагают, оказывают значительное влияние на политику. Чиновник также отказался комментировать возможное назначение Пателя, добавив, что срок полномочий действующего главы ФБР Кристофера Рэя ещё не истек.

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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в мире, сша, джейк салливан, джо байден, кристофер рэй, фбр