https://ria.ru/20241201/rumynija-1986691933.html
В Румынии начались парламентские выборы
В Румынии начались парламентские выборы - РИА Новости, 01.12.2024
В Румынии начались парламентские выборы
Избирательные участки для голосования на выборах парламента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают депутатов и... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:12
2024-12-01T08:12
2024-12-01T08:12
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КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах парламента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают депутатов и сенаторов на четыре года. В Румынии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов и членов Сената. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. В 7.00 (8.00 мск) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Они закроются в 21.00 (22.00 мск). На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456. Постоянный избирательный орган Румынии допустил к выборам 50 блоков и партий. Чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть избирательный порог в 5%, блокам из двух партий - в 8%, из трех партий - в 9%, из четырех и более партий - 10%.
https://ria.ru/20241125/premier-1985632234.html
https://ria.ru/20241126/rumyniya-1985885728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии начались парламентские выборы
В Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах в парламент
КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах парламента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают депутатов и сенаторов на четыре года.
В Румынии
в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов и членов Сената. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
В 7.00 (8.00 мск) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Они закроются в 21.00 (22.00 мск).
На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456. Постоянный избирательный орган Румынии допустил к выборам 50 блоков и партий. Чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть избирательный порог в 5%, блокам из двух партий - в 8%, из трех партий - в 9%, из четырех и более партий - 10%.