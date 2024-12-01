https://ria.ru/20241201/rumynija-1986691933.html

В Румынии начались парламентские выборы

В Румынии начались парламентские выборы - РИА Новости, 01.12.2024

В Румынии начались парламентские выборы

Избирательные участки для голосования на выборах парламента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают депутатов и... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:12

2024-12-01T08:12

2024-12-01T08:12

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румыния

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КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах парламента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают депутатов и сенаторов на четыре года. В Румынии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов и членов Сената. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. В 7.00 (8.00 мск) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Они закроются в 21.00 (22.00 мск). На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456. Постоянный избирательный орган Румынии допустил к выборам 50 блоков и партий. Чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть избирательный порог в 5%, блокам из двух партий - в 8%, из трех партий - в 9%, из четырех и более партий - 10%.

https://ria.ru/20241125/premier-1985632234.html

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румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния