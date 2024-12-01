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Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля в начале декабря - РИА Новости, 01.12.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:17 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/rubl-1986679596.html
Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля в начале декабря
Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля в начале декабря - РИА Новости, 01.12.2024
Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля в начале декабря
Минувшая неделя принесла рублю значительные потрясения, а в начале декабря его судьба будет зависеть от трех факторов, рассказал агентству "Прайм" финансовый... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T02:17
2024-12-01T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
владислав антонов (аналитик)
bitriver
центральный банк рф (цб рф)
рубль
доллар
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Минувшая неделя принесла рублю значительные потрясения, а в начале декабря его судьба будет зависеть от трех факторов, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Предпринятые Банком России стабилизационные меры пока носят в основном реактивный характер. "Решающее влияние на курс имеют геополитика, санкции Запада и внутренние экономические проблемы", — указал аналитик. По его мнению, на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105-115 рублей. Если он достигнет 111-113 рублей, регулятор может предпринять дополнительные шаги. Однако решающий эффект будет иметь заседание ЦБ по ставке в декабре – она может вырасти до 23-25% годовых, что сдержит инфляцию, но создаст дополнительную нагрузку на экономику.Евро будет торговаться в районе 110-118 рублей.
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экономика, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, Доллар, евро
Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля в начале декабря

Аналитик Антонов назвал влияющими на рубль факторами геополитику и санкции

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Девушка у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Минувшая неделя принесла рублю значительные потрясения, а в начале декабря его судьба будет зависеть от трех факторов, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Предпринятые Банком России стабилизационные меры пока носят в основном реактивный характер.
«
"Решающее влияние на курс имеют геополитика, санкции Запада и внутренние экономические проблемы", — указал аналитик.
По его мнению, на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105-115 рублей. Если он достигнет 111-113 рублей, регулятор может предпринять дополнительные шаги. Однако решающий эффект будет иметь заседание ЦБ по ставке в декабре – она может вырасти до 23-25% годовых, что сдержит инфляцию, но создаст дополнительную нагрузку на экономику.
Евро будет торговаться в районе 110-118 рублей.
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияВладислав Антонов (аналитик)BitRiverЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльДолларевро
 
 
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