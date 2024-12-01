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Путин подписал закон о расчетах по оборонным проектам - РИА Новости, 01.12.2024
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17:21 01.12.2024 (обновлено: 17:30 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/putin-1986736816.html
Путин подписал закон о расчетах по оборонным проектам
Путин подписал закон о расчетах по оборонным проектам - РИА Новости, 01.12.2024
Путин подписал закон о расчетах по оборонным проектам
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все расчеты по проектам в сфере обороны и безопасности, осуществляемым по заказу Фонда... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:21
2024-12-01T17:30
технологии
россия
владимир путин
фонд перспективных исследований
промсвязьбанк
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все расчеты по проектам в сфере обороны и безопасности, осуществляемым по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), будут идти через Промсвязьбанк (ПСБ); соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Фонд за счет средств, получаемых в виде имущественного взноса РФ, финансирует мероприятия и проекты, направленные на создание прорывных инновационных технологий в интересах обороны и безопасности государства. Такие мероприятия и проекты выполняются по заказу ФПИ организациями ОПК, работающими в системе банковского сопровождения. Новый закон предусматривает финансирование через ФПИ мероприятий и проектов, связанных с созданием высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения, с банковским сопровождением в опорном банке ОПК, то есть в ПCБ. Таким образом, документ переводит договоры о выполнении таких мероприятий и проектов с казначейского сопровождения на банковское сопровождение Промсвязьбанка. Предполагается, что это повысит эффективность расчетов при исполнении мероприятий и проектов фонда, а также обеспечит эффективный контроль за расходованием средств. Договоры о выполнении мероприятий и проектов по заказу ФПИ должны будут содержать условие об осуществлении расчетов только через Промсвязьбанк, независимо от организационно-правовой формы исполнителей этих договоров. Порядок и условия банковского сопровождения будет устанавливать кабмин РФ. Речь идет о таких мероприятиях, как поиск, заказ на разработку, апробация и сопровождение инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения. Также имеются в виду проекты, в отношении которых будет получено теоретическое или экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического применения созданных при их реализации результатов интеллектуальной деятельности в интересах обороны и безопасности государства, включая модернизацию Вооруженных сил РФ. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Договоры, заключенные до этой даты, должны быть переведены на банковское сопровождение ПСБ до 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241130/putin-1986653647.html
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986557553.html
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технологии, россия, владимир путин, фонд перспективных исследований, промсвязьбанк, общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, Фонд перспективных исследований, Промсвязьбанк, Общество
Путин подписал закон о расчетах по оборонным проектам

Путин подписал закон о расчетах по оборонным проектам от ФПИ через Промсвязьбанк

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все расчеты по проектам в сфере обороны и безопасности, осуществляемым по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), будут идти через Промсвязьбанк (ПСБ); соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Фонд за счет средств, получаемых в виде имущественного взноса РФ, финансирует мероприятия и проекты, направленные на создание прорывных инновационных технологий в интересах обороны и безопасности государства. Такие мероприятия и проекты выполняются по заказу ФПИ организациями ОПК, работающими в системе банковского сопровождения.
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Новый закон предусматривает финансирование через ФПИ мероприятий и проектов, связанных с созданием высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения, с банковским сопровождением в опорном банке ОПК, то есть в ПCБ. Таким образом, документ переводит договоры о выполнении таких мероприятий и проектов с казначейского сопровождения на банковское сопровождение Промсвязьбанка. Предполагается, что это повысит эффективность расчетов при исполнении мероприятий и проектов фонда, а также обеспечит эффективный контроль за расходованием средств.
Договоры о выполнении мероприятий и проектов по заказу ФПИ должны будут содержать условие об осуществлении расчетов только через Промсвязьбанк, независимо от организационно-правовой формы исполнителей этих договоров. Порядок и условия банковского сопровождения будет устанавливать кабмин РФ.
Речь идет о таких мероприятиях, как поиск, заказ на разработку, апробация и сопровождение инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.
Также имеются в виду проекты, в отношении которых будет получено теоретическое или экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического применения созданных при их реализации результатов интеллектуальной деятельности в интересах обороны и безопасности государства, включая модернизацию Вооруженных сил РФ.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Договоры, заключенные до этой даты, должны быть переведены на банковское сопровождение ПСБ до 1 января 2025 года.
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