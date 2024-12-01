https://ria.ru/20241201/putin-1986716112.html

В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива

В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива - РИА Новости, 01.12.2024

В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:05

2024-12-01T13:05

2024-12-01T15:29

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива.Песков напомнил о сложном графике на подобных мероприятиях. "Лидеры общаются друг с другом, <…> и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо", — сказал он.По его словам, было бы глупо полагать, что это "демонстрация силы". Саммит в Хайлигендамме прошел в 2007 году.Мемуары Меркель под названием "Свобода" вышли на этой неделе. В них она, помимо прочего, вспоминает, как российский лидер, опоздав на встречу лидеров "Большой восьмерки" примерно на 45 минут, шуточно объяснил это якобы тем, что пил в номере свое любимое раденбергское пиво.В 2018 году Меркель рассказывала, что время от времени привозила Путину по несколько бутылок этого напитка.

https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html

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россия, германия, дмитрий песков, ангела меркель, владимир путин, g8, в мире