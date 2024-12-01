Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 01.12.2024 (обновлено: 15:29 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/putin-1986716112.html
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:05
2024-12-01T15:29
россия
германия
дмитрий песков
ангела меркель
владимир путин
g8
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152087/19/1520871969_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_fd66628767ef103c883015aa99d3e83e.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива.Песков напомнил о сложном графике на подобных мероприятиях. "Лидеры общаются друг с другом, &lt;…&gt; и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо", — сказал он.По его словам, было бы глупо полагать, что это "демонстрация силы". Саммит в Хайлигендамме прошел в 2007 году.Мемуары Меркель под названием "Свобода" вышли на этой неделе. В них она, помимо прочего, вспоминает, как российский лидер, опоздав на встречу лидеров "Большой восьмерки" примерно на 45 минут, шуточно объяснил это якобы тем, что пил в номере свое любимое раденбергское пиво.В 2018 году Меркель рассказывала, что время от времени привозила Путину по несколько бутылок этого напитка.
https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152087/19/1520871969_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_633a3afb6e2841f17036b47f7ad92576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, дмитрий песков, ангела меркель, владимир путин, g8, в мире
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Ангела Меркель, Владимир Путин, G8, В мире
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива

Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива.
Песков напомнил о сложном графике на подобных мероприятиях.
"Лидеры общаются друг с другом, <…> и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо", — сказал он.
По его словам, было бы глупо полагать, что это "демонстрация силы".
Саммит в Хайлигендамме прошел в 2007 году.
Мемуары Меркель под названием "Свобода" вышли на этой неделе. В них она, помимо прочего, вспоминает, как российский лидер, опоздав на встречу лидеров "Большой восьмерки" примерно на 45 минут, шуточно объяснил это якобы тем, что пил в номере свое любимое раденбергское пиво.
В 2018 году Меркель рассказывала, что время от времени привозила Путину по несколько бутылок этого напитка.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене
21 ноября, 13:03
 
РоссияГерманияДмитрий ПесковАнгела МеркельВладимир ПутинG8В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала