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В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:05
2024-12-01T13:05
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива.Песков напомнил о сложном графике на подобных мероприятиях. "Лидеры общаются друг с другом, <…> и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо", — сказал он.По его словам, было бы глупо полагать, что это "демонстрация силы". Саммит в Хайлигендамме прошел в 2007 году.Мемуары Меркель под названием "Свобода" вышли на этой неделе. В них она, помимо прочего, вспоминает, как российский лидер, опоздав на встречу лидеров "Большой восьмерки" примерно на 45 минут, шуточно объяснил это якобы тем, что пил в номере свое любимое раденбергское пиво.В 2018 году Меркель рассказывала, что время от времени привозила Путину по несколько бутылок этого напитка.
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россия, германия, дмитрий песков, ангела меркель, владимир путин, g8, в мире
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Ангела Меркель, Владимир Путин, G8, В мире
В Кремле ответили на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в интервью
журналисту Павлу Зарубину утверждения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива.
Песков напомнил о сложном графике на подобных мероприятиях.
"Лидеры общаются друг с другом, <…> и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо", — сказал он.
По его словам, было бы глупо полагать, что это "демонстрация силы".
Саммит в Хайлигендамме прошел в 2007 году.
Мемуары Меркель под названием "Свобода" вышли на этой неделе. В них она, помимо прочего, вспоминает, как российский лидер, опоздав на встречу лидеров "Большой восьмерки" примерно на 45 минут, шуточно объяснил это якобы тем, что пил в номере свое любимое раденбергское пиво.
В 2018 году Меркель рассказывала, что время от времени привозила Путину по несколько бутылок этого напитка.