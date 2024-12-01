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В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами - РИА Новости, 01.12.2024
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12:47 01.12.2024 (обновлено: 12:48 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/putin-1986713682.html
В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами
В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами
Президент РФ Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров, это мировоззрение России, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:47
2024-12-01T12:48
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров, это мировоззрение России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Он всегда готов принимать во внимание озабоченности (партнеров - ред.). То есть, то, о чем мы сейчас говорим, как наше мировоззрение", - сказал Песков, комментируя взаимоотношения Путина с международными партнерами. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

Песков: Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров, это мировоззрение России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Он всегда готов принимать во внимание озабоченности (партнеров - ред.). То есть, то, о чем мы сейчас говорим, как наше мировоззрение", - сказал Песков, комментируя взаимоотношения Путина с международными партнерами. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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