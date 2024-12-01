https://ria.ru/20241201/putin-1986713682.html

В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами - РИА Новости, 01.12.2024

В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

Президент РФ Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров, это мировоззрение России, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:47

2024-12-01T12:47

2024-12-01T12:48

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986275755_85:0:2867:1565_1920x0_80_0_0_707ddcea09bab7aa6d5a05b98504a3e1.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров, это мировоззрение России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Он всегда готов принимать во внимание озабоченности (партнеров - ред.). То есть, то, о чем мы сейчас говорим, как наше мировоззрение", - сказал Песков, комментируя взаимоотношения Путина с международными партнерами. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241201/dialog-1986709975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, политика