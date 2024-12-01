https://ria.ru/20241201/pustynya-1986523912.html

"Инопланетяне и косатки с ножами". Находка в пустыне испугала ученых

"Инопланетяне и косатки с ножами". Находка в пустыне испугала ученых - РИА Новости, 01.12.2024

"Инопланетяне и косатки с ножами". Находка в пустыне испугала ученых

Археологи идентифицировали сотни новых геоглифов цивилизации Наска. Работали нестандартным методом, с помощью технологий искусственного интеллекта. Результаты... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:02

религия

перу

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи идентифицировали сотни новых геоглифов цивилизации Наска. Работали нестандартным методом, с помощью технологий искусственного интеллекта. Результаты шокирующие — то ли ИИ просчитался, то ли вскрылось страшное послание из древнего мира. Что обнаружили ученые — в материале РИА Новости.Такого не ожидалиГод непосильных трудов под палящим солнцем пустыни Наска в Перу не прошел даром. Исследовательская группа из японского Университета Ямагата изучила более тысячи новых мест, где расположены знаменитые индейские геоглифы — гигантские рисунки и геометрические узоры, вытесанные в твердой памповой породе.Плато и без того магнит, ежегодно притягивающий тысячи туристов со всего света. А учитывая новые факты, шансы, что поток любопытных вырастет в разы, лишь увеличиваются. Ведь ученым есть что сообщить.В поисках новых геоглифов они испробовали массу способов — от пеших маршрутов до дронов. Но в этот раз пошли нестандартным путем: использовали специальное ИИ-приложение. Оно способно различать даже самые слабые контуры геометрических фигур, животных и антропоморфных объектов на аэрофотоснимках.Программа предоставила археологам колоссальное непаханое поле для работы — почти 50 тысяч локаций. "Их разделили на три группы на основе потенциала, что позволило нам понять, где находятся настоящие геоглифы", — рассказал профессор археологии из Университета Ямагата Масато Сакаи.Вместе с тем ИИ немало озадачил его команду. Часть изображений приложение идентифицировало как "людей, змей, обезьян, кошек" и так далее. А часть — как "косаток, отрубающих ножом человеческие головы" и "гуманоидов". Поначалу предположили, что система дала сбой. Но, прибыв на место, убедились: искусственный интеллект не ошибся.Однако пока нет ответа на главный вопрос — для чего тысячелетия назад индейцы сотворили столь причудливое и масштабное панно.В жестких условияхНадо сказать, что для исследователей цивилизация Наска — черный ящик. Никаких письменных источников от нее не осталось, а раскопки немногочисленных поселений требуют немалых средств. Этого южноамериканские специалисты пока не могут себе позволить.Тем не менее достоверно известно, что во втором веке до нашей эры представители древней культуры заселили ряд долин на южном побережье современного Перу. Вскоре несколько племен слились в единое государство.Образовалась столица — город Кауачи. Его руины и развалины шести пирамид из кирпича-сырца до сих пор красуются в центре пустыни Наска.С течением времени представители одноименной культуры весьма преуспели в выделке текстиля — на сегодняшний день известно более пяти оригинальных стилей ткани. А также освоили гончарное мастерство.Но вершиной научного и культурного гения здешних мастеров стала ирригационная система. В условиях сурового пустынного климата, когда воздух прогревался до 40 градусов, а дождей приходилось ждать месяцами, наска нашли выход.Они рыли пукиосы — глубокие спиралевидные колодцы, соединенные между собой системой каналов. На сегодняшний день науке известно около сорока таких сооружений. И, что примечательно, все они в рабочем состоянии.Не иначе как чудом это не назовешь. Как и те самые гигантские геоглифы. Что сподвигло индейцев подняться в горы, выдалбливать бесплодную пампу и прочерчивать многометровые рисунки? А главное — как цивилизация, не знавшая колеса и многих других технических новшеств, сумела создать подобное?Зашифрованное посланиеНемецкая исследовательница Мария Райхе потратила почти полвека, чтобы ответить на эти вопросы. Приехав в 1940-м в Перу, она решила в первую очередь разобраться с техникой геоглифов.Избороздив пустыню, она пришла к выводу: сперва наска делали небольшие эскизы. Рядом с некоторыми наиболее известными геоглифами — "пауком", "кондором" — она нашла небольшие зарисовки на песке.Кроме того, по краям рисунков археолог обнаружила деревянные сваи. Вбитые в почву, они выполняли функцию координатных точек.Окончательный вердикт Райхе гласил: плато Наска — не что иное как самый большой в мире календарь. С его помощью индейцы следили за звездным небом, рассчитывали начало засухи и периода дождей. Так, например, линии и точки на изображении "паука" — точь-в-точь диаграмма скопления звезд в поясе Ориона.Однако в 1970-е эту гипотезу опроверг британский археоастроном Джеральд Хокинс. С помощью компьютерного моделирования он совместил карту геоглифов Наска с картой звездного неба. Получалось, что лишь пятую часть всех линий можно соотнести с каким-либо небесным ориентиром.Позднее выдвигали версию, что гигантские рисунки — зашифрованное послание. Однако проверить это никак нельзя, ведь у индейцев Наска не было письменности.Без зеленых человечков не обошлосьСобственная гипотеза есть и у команды из Университета Ямагаты. Рядом с некоторыми из недавно обнаруженных изображений находятся остатки святилищ.Поэтому Масато Сакаи предположил, что геоглифы служили капищами и местами проведения различных религиозных ритуалов. Кроме того, они могли выполнять функцию подношений могущественным богам пустыни.Многие обыватели, правда, до сих пор уверены, что гигантские рисунки сделали не индейцы, а инопланетяне. Следуя этой логике, идентифицированные как "гуманоиды" изображения лишний раз подтверждают эту гипотезу."Не исключаю, что впереди нас ждут еще более удивительные факты", — с иронией заключил профессор Сакаи. Ведь, по его словам, предстоит изучить еще как минимум полтысячи новых геоглифов. Быть может, они расскажут миру нечто интересное.

https://ria.ru/20241129/karta-1986269965.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

перу, аналитика - религия и мировоззрение