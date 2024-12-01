https://ria.ru/20241201/pushkov-1986760089.html

Пушков рассказал, зачем ЕС держит курс на дестабилизацию в Грузии

Пушков рассказал, зачем ЕС держит курс на дестабилизацию в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024

Пушков рассказал, зачем ЕС держит курс на дестабилизацию в Грузии

Курс ЕС, направленный на дестабилизацию ситуации в Грузии, может иметь своей целью сделать из Тбилиси военного союзника против России, полагает сенатор Алексей... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:15

2024-12-01T21:15

2024-12-01T21:15

в мире

грузия

брюссель

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алексей пушков

евросоюз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Курс ЕС, направленный на дестабилизацию ситуации в Грузии, может иметь своей целью сделать из Тбилиси военного союзника против России, полагает сенатор Алексей Пушков. Ранее правительство Грузии заявило, что до 2028 года не будет рассматривать вопрос о вступлении в ЕС, а до того отказывается от любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза. В Тбилиси руководство ЕС обвинили в попытках "постоянно манипулировать Грузией и шантажировать ее". "Переход отношений Брюсселя и Тбилиси в конфликтную фазу показателен. В его основе - слегка подмазанное и ретушированное, но по сути своей неоколониальное отношение Евросоюза к ряду республик бывшего СССР, которым в Брюсселе считают возможным предписывать некие правила поведения и даже нормы голосования за нужные Западу политические силы", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Политик отметил, что перед Грузией в отношениях с ЕС стоят фундаментальные проблемы. В частности, проблема военно-политическая, отметил сенатор. "Запад стремится привести оппозицию к власти в Грузии не только ради создания еще одной страны, управляемой по большому счету из Вашингтона и Брюсселя. Цель этой политической операции - отрезать Грузию от России и заставить ее - вопреки экономическим интересам - присоединиться к западным санкциям. А возможно и превратить в своего военного союзника против России", - считает Пушков. Так Грузия, по его словам, рискует стать лишь фигурой в чужой и чуждой ее интересам геостратегической игре. Парламентарий отметил, что курс ЕС по отношению к Грузии показывает, что в Брюсселе уже проводят и намерены проводить и впредь курс на дестабилизацию обстановки внутри страны с целью подрыва позиций правящей ныне "Грузинской мечты" и перехвату власти со стороны "пятой колонны" ЕС - прозападной оппозиции. "И если в ближайшее время правительству даже удастся погасить поддерживаемые Западом волнения, их будут стараться разогреть и впредь, используя для этого самые разные поводы. Такая политика уже была испытана на Молдавии и Украине с известным результатом", - написал законодатель.

https://ria.ru/20241201/protesty-1986750822.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, грузия, брюссель, тбилиси, алексей пушков, евросоюз