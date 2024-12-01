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Пушков предупредил Запад о серьезной опасности - РИА Новости, 01.12.2024
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16:02 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/pushkov-1986731238.html
Пушков предупредил Запад о серьезной опасности
Пушков предупредил Запад о серьезной опасности - РИА Новости, 01.12.2024
Пушков предупредил Запад о серьезной опасности
Украинский ракетный кризис крайне опасен для Запада, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Никогда со времен... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:02
2024-12-01T16:02
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинский ракетный кризис крайне опасен для Запада, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Никогда со времен ракетного кризиса в Европе середины 1980-ых годов угроза для безопасности Запада не была столь серьезной", — говорится в публикации. По его мнению, разрешение наносить удары вглубь России, и тем более обсуждаемая Францией и Британией отправка войск стран НАТО, способны спровоцировать прямой военный конфликт. Пушков добавил, что угроза для безопасности Британии, Европы и США, о которой якобы беспокоятся в Лондоне, Париже или Вашингтоне, в случае продолжения конфликта будет гораздо большей, чем в случае его прекращения. Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986710232.html
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в мире, россия, алексей пушков, европа, украина, нато
В мире, Россия, Алексей Пушков, Европа, Украина, НАТО
Пушков предупредил Запад о серьезной опасности

Сенатор Пушков: украинский ракетный кризис крайне опасен для Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинский ракетный кризис крайне опасен для Запада, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

"Никогда со времен ракетного кризиса в Европе середины 1980-ых годов угроза для безопасности Запада не была столь серьезной", — говорится в публикации.
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По его мнению, разрешение наносить удары вглубь России, и тем более обсуждаемая Францией и Британией отправка войск стран НАТО, способны спровоцировать прямой военный конфликт.

Пушков добавил, что угроза для безопасности Британии, Европы и США, о которой якобы беспокоятся в Лондоне, Париже или Вашингтоне, в случае продолжения конфликта будет гораздо большей, чем в случае его прекращения.

Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
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