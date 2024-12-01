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Протестующие в Тбилиси забросали здание парламента петардами

Протестующие в Тбилиси забросали здание парламента петардами - РИА Новости, 01.12.2024

Протестующие в Тбилиси забросали здание парламента петардами

В Тбилиси протестующие представители оппозиции обстреливают парламент республики с помощью пиротехники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T19:42

2024-12-01T19:42

2024-12-01T21:33

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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси протестующие представители оппозиции обстреливают парламент республики с помощью пиротехники, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты направляют залпы в сторону окон на фасаде здания. Они также атакуют металлическое ограждение и забрасывают за него петарды. На пути к боковым входам в парламент находятся полицейские заслоны. Движение по прилегающей части проспекта Руставели перекрыто. Позднее спецназ начал оттеснять участников митинга от окон здания с помощью водометов. Протестующие в ответ бросают петарды и запускают фейерверки. Что происходит в ГрузииВ Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

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Петарды и фейерверки: беспорядки у здания парламента Грузии Протестующие активно забрасывают спецназ петардами и стреляют в них фейерверками. 2024-12-01T19:42 true PT0M45S

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в мире, коммерческая недвижимость, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, саломе зурабишвили, евросоюз