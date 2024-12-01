Протестующие в Тбилиси забросали здание парламента петардами
В Тбилиси протестующая оппозиция обстреливает парламент с помощью пиротехники
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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси протестующие представители оппозиции обстреливают парламент республики с помощью пиротехники, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты направляют залпы в сторону окон на фасаде здания. Они также атакуют металлическое ограждение и забрасывают за него петарды.
На пути к боковым входам в парламент находятся полицейские заслоны. Движение по прилегающей части проспекта Руставели перекрыто.
Позднее спецназ начал оттеснять участников митинга от окон здания с помощью водометов. Протестующие в ответ бросают петарды и запускают фейерверки.
Что происходит в Грузии
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.
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* Экстремистское движение, запрещенное в России.