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Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова

Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова - РИА Новости, 01.12.2024

Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова

В Тбилиси протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова, передает Sputnik Грузия в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T23:44

2024-12-01T23:44

2024-12-01T23:49

в мире

тбилиси

брюссель

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

евросоюз

протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова, передает Sputnik Грузия в Telegram-канале."Загорелся полицейский, но его успели быстро потушить", — говорится в тексте публикации.На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов и видно, как пылает огонь.В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986738526.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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в мире, тбилиси, брюссель, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024