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Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова - РИА Новости, 01.12.2024
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23:44 01.12.2024 (обновлено: 23:49 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html
Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова
Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова - РИА Новости, 01.12.2024
Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова
В Тбилиси протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова, передает Sputnik Грузия в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:44
2024-12-01T23:49
в мире
тбилиси
брюссель
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
евросоюз
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова, передает Sputnik Грузия в Telegram-канале."Загорелся полицейский, но его успели быстро потушить", — говорится в тексте публикации.На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов и видно, как пылает огонь.В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986738526.html
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в мире, тбилиси, брюссель, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Брюссель, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова

В Тбилиси протестующие начали бросать в полицию коктейли Молотова

© Sputnik ГрузияПротестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова
Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Sputnik Грузия
Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова, передает Sputnik Грузия в Telegram-канале.
"Загорелся полицейский, но его успели быстро потушить", — говорится в тексте публикации.
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На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов и видно, как пылает огонь.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.
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В миреТбилисиБрюссельГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЕвросоюзПротесты в Грузии — 2024
 
 
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