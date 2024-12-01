https://ria.ru/20241201/prazdnik-1986190736.html

1 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 1 декабря в России и в мире по календарю

1 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

1 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: в нашей стране поздравления принимают работники сетевого маркетинга и хоккеисты, а... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T06:00

2024-12-01T06:00

2024-12-01T06:00

россия

общество

праздники

религиозные праздники

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. 1 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: в нашей стране поздравления принимают работники сетевого маркетинга и хоккеисты, а в мире проходит Международный день невролога и Всемирный день борьбы со СПИДом. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный, памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииПервый зимний день богат на праздники: поздравления принимают работники сетевого маркетинга и хоккеисты, а 171 год назад русская флотилия под командованием адмирала Нахимова разбила турецкую эскадру, получив контроль над Черным морем.Профессиональный праздник1 декабря в России отмечают День сетевика, поэтому у всех участников сетевого маркетинга есть повод весело провести время и подумать о развитии бизнеса. Сетевой маркетинг (MLM - MultiLevel Marketing ) появился в нашей стране в начале 90-х годов XX века, сегодня тех, кто занимается прямыми продажами, уже более 3,5 миллионов.На первый день зимы также приходится День воинской славы России - День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). Это одно из самых крупных сражений Крымской войны, начавшейся как русско-турецкий конфликт, а также последнее крупное столкновение парусных флотов, в ходе которого турецкая эскадра была уничтожена. В результате Россия получила контроль над Черным морем.Впервые Всероссийский день хоккея был отмечен в 2007 году. Праздник учрежден по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня вспоминают о:Мч. Плато́на Анкирского (302 или 306)мчч. Романа, диакона, и отрока Вару́ла (303)Мчч. Закхе́я, диакона Гадаринского, и Алфе́я, чтеца Кесарийского (303)Собор святых Эстонской землиИсп. Николая Виноградова, пресвитера (1948)Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 7 января - это последний многодневный пост в году.Народный праздникВ народе 1 декабря чтят память мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале IV века. Платон и Роман Зимоуказатели - такое название получил день потому, что по нему судили о том, какая будет зима: по утренней погоде - о начале, по полуденной - о середине, по вечерней - о конце. Если вдруг находился живой комар - скоро жди оттепель, а смена погоды говорила, что и зимой она будет неустойчивой.Какой сегодня праздник в миреСегодня в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Решение установить памятную дату было принято в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения и Генеральной Ассамблеей ООН. В 1981 году Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь - Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Полностью излечиться от этого заболевания нельзя, но можно принимать эффективные меры профилактики, а своевременно начатое лечение способно перевести его в контролируемую хроническую стадию. Символ дня - красная ленточка.Международный день невролога 1 декабря - неофициальный профессиональный праздник представителей этой важной врачебной профессии. Нервная система человека - важнейшая часть человеческого организма, которая принимает участие во всех процессах его жизнедеятельности.Памятные даты в истории1887 - опубликована первая книга о Шерлоке Холмсе, повесть Артура Конан Дойла “Этюд в багровых тонах”;1891 - Джеймс Нейсмит изобрел игру баскетбол;1934 - в Ленинграде убит Сергей Киров;1943 - завершилась Тегеранская конференция;1989 - Михаил Горбачёв посетил Ватикан;1996 - свое вещание начал канал СТС;2001 - создана политическая партия “Единая Россия”;2019 - первая вспышка коронавирусной инфекции в городе Ухань.ИмениныДень ангела 1 декабря празднуют: Анастасий, Николай, Платон, Роман.

https://ria.ru/20241125/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241129/tserkovnyy-1907967065.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники