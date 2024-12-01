https://ria.ru/20241201/pomosch-1986742122.html
В Евросовете пообещали Украине второй транш макрофинансовой помощи
В Евросовете пообещали Украине второй транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 01.12.2024
В Евросовете пообещали Украине второй транш макрофинансовой помощи
Новый глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев обещал Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца года. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:08
2024-12-01T18:08
2024-12-01T18:08
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новый глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев обещал Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца года. В середине ноября Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение еще должен утвердить Совет ЕС. "В этом месяце Евросоюз предоставит Украине дополнительно 4,2 миллиарда евро для поддержки украинского бюджета", - сказал он. Кошта также добавил, что Брюссель планирует, начиная с января, и по декабрь 2025 года включительно, перечислять Киеву ежемесячно порядка 1,5 миллиарда евро в счет кредита G7 с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. После перевода последнего в этом году транша общий объем средств, выделенных ЕС в 2024 году в поддержку плана для Украины, составит порядка 16,1 миллиарда евро. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза. В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241201/voyska-1986731915.html
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украина, киев, россия, антониу кошта, валдис домбровскис, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире
Украина, Киев, Россия, Антониу Кошта, Валдис Домбровскис, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, В мире
В Евросовете пообещали Украине второй транш макрофинансовой помощи
Глава Евросовета Кошта пообещал Украине второй транш макрофинансовой помощи
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новый глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев обещал Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца года.
В середине ноября Еврокомиссия
рекомендовала перевести Украине
второй платеж макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение еще должен утвердить Совет ЕС
.
"В этом месяце Евросоюз предоставит Украине дополнительно 4,2 миллиарда евро для поддержки украинского бюджета", - сказал он.
Кошта
также добавил, что Брюссель
планирует, начиная с января, и по декабрь 2025 года включительно, перечислять Киеву
ежемесячно порядка 1,5 миллиарда евро в счет кредита G7
с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. После перевода последнего в этом году транша общий объем средств, выделенных ЕС в 2024 году в поддержку плана для Украины, составит порядка 16,1 миллиарда евро.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис
сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе
воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России
. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявлял, что Москва
ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.