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В Евросовете пообещали Украине второй транш макрофинансовой помощи

В Евросовете пообещали Украине второй транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 01.12.2024

В Евросовете пообещали Украине второй транш макрофинансовой помощи

Новый глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев обещал Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца года. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:08

2024-12-01T18:08

2024-12-01T18:08

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сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новый глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев обещал Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца года. В середине ноября Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение еще должен утвердить Совет ЕС. "В этом месяце Евросоюз предоставит Украине дополнительно 4,2 миллиарда евро для поддержки украинского бюджета", - сказал он. Кошта также добавил, что Брюссель планирует, начиная с января, и по декабрь 2025 года включительно, перечислять Киеву ежемесячно порядка 1,5 миллиарда евро в счет кредита G7 с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. После перевода последнего в этом году транша общий объем средств, выделенных ЕС в 2024 году в поддержку плана для Украины, составит порядка 16,1 миллиарда евро. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза. В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241201/voyska-1986731915.html

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986710232.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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