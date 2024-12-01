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Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России - РИА Новости, 01.12.2024
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Наука
 
04:47 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/polyus-1986685233.html
Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России
Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России - РИА Новости, 01.12.2024
Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России
Северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через 100 лет, если продолжит перемещаться с такой же скоростью, однако точно предсказать его... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:47
2024-12-01T04:47
наука
россия
земля
канада
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через 100 лет, если продолжит перемещаться с такой же скоростью, однако точно предсказать его движение невозможно, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин. "Никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии движется примерно в сторону географического полюса. Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России, но может взять и остановиться", - сказал Пальшин. Он подчеркнул, что прогнозировать движение полюсов невозможно, потому что главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, о которых пока мало что известно. Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.
https://ria.ru/20241116/klimatolog-1984115278.html
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Наука, Россия, Земля, Канада
Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России

Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдет до берегов РФ через сто лет

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через 100 лет, если продолжит перемещаться с такой же скоростью, однако точно предсказать его движение невозможно, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин.
«
"Никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии движется примерно в сторону географического полюса. Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России, но может взять и остановиться", - сказал Пальшин.
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Он подчеркнул, что прогнозировать движение полюсов невозможно, потому что главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, о которых пока мало что известно.
Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.
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