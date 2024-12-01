https://ria.ru/20241201/podpole-1986760280.html
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2024
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по двум блиндажам ВСУ в селе Новоандреевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, поражена станция связи Starlink, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:16
2024-12-01T21:16
2024-12-01T21:16
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Удар нанесен по двум блиндажам ВСУ в селе Новоандреевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, поражена станция связи Starlink, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В южной части села (Новоандреевка - ред.) наша аэроразведка обнаружила два блиндажа противника и новенькую станцию спутниковой связи "Starlink". Позиции "отработали"... "Starlink" уничтожен, блиндажи поражены. Сколько ликвидированных — неизвестно, но на момент нанесения удара там было около 15 бандеровцев", - сообщил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области
В подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесен удар по блиндажам ВСУ