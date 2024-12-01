https://ria.ru/20241201/podpole-1986760280.html

Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2024

Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области

Удар нанесен по двум блиндажам ВСУ в селе Новоандреевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, поражена станция связи Starlink, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:16

2024-12-01T21:16

2024-12-01T21:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Удар нанесен по двум блиндажам ВСУ в селе Новоандреевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, поражена станция связи Starlink, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В южной части села (Новоандреевка - ред.) наша аэроразведка обнаружила два блиндажа противника и новенькую станцию спутниковой связи "Starlink". Позиции "отработали"... "Starlink" уничтожен, блиндажи поражены. Сколько ликвидированных — неизвестно, но на момент нанесения удара там было около 15 бандеровцев", - сообщил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф