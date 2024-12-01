Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/podpole-1986760280.html
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2024
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по двум блиндажам ВСУ в селе Новоандреевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, поражена станция связи Starlink, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:16
2024-12-01T21:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_0:99:3101:1843_1920x0_80_0_0_24b7cc56d2196736992d3e9e4be8149f.jpg
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Удар нанесен по двум блиндажам ВСУ в селе Новоандреевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, поражена станция связи Starlink, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В южной части села (Новоандреевка - ред.) наша аэроразведка обнаружила два блиндажа противника и новенькую станцию спутниковой связи "Starlink". Позиции "отработали"... "Starlink" уничтожен, блиндажи поражены. Сколько ликвидированных — неизвестно, но на момент нанесения удара там было около 15 бандеровцев", - сообщил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241201/podpole-1986676472.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c130e2b115f2ccc07dc304755d78a6af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по блиндажам ВСУ в Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесен удар по блиндажам ВСУ

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Удар нанесен по двум блиндажам ВСУ в селе Новоандреевка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, поражена станция связи Starlink, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В южной части села (Новоандреевка - ред.) наша аэроразведка обнаружила два блиндажа противника и новенькую станцию спутниковой связи "Starlink". Позиции "отработали"... "Starlink" уничтожен, блиндажи поражены. Сколько ликвидированных — неизвестно, но на момент нанесения удара там было около 15 бандеровцев", - сообщил Лебедев.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки украинских БПЛА
Вчера, 00:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала