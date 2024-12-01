https://ria.ru/20241201/peterburg-1986702639.html

В Петербурге миновала угроза наводнения

В Петербурге миновала угроза наводнения - РИА Новости, 01.12.2024

В Петербурге миновала угроза наводнения

В Петербурге открыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений, закрытые накануне, сообщила дирекция комплекса в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:31

2024-12-01T10:31

2024-12-01T16:04

санкт-петербург

нева (река)

финский залив

большой порт санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Петербурге открыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений, закрытые накануне, сообщила дирекция комплекса в Telegram-канале. "В 9:52 по московскому времени затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в положение "открыто", — говорится в публикации. Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов, добавили в дирекции. Накануне в восточной части Финского залива объявили штормовое предупреждение. Чтобы предотвратить угрозу подъема воды в устье Невы выше критических значений, задействовали Комплекс защитных сооружений от наводнений. Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановили по распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербурга. Чаще всего подъем уровня воды в Неве происходит из-за того, что циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны в Финском заливе и движение ее в направлении устья руки. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о защите Ленинграда от стихии. Cтроительство Комплекса защитных сооружений от наводнений началось в 1979 году и завершилось в 2011-м. Теперь угрозу наводнений в Санкт-Петербурге устраняют закрытием затворов КЗС.

https://ria.ru/20241129/chemodanchik-1986351824.html

санкт-петербург

нева (река)

финский залив

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санкт-петербург, нева (река), финский залив, большой порт санкт-петербург, общество